Кто такие газлайтеры и сталкеры и чем они опасны

«Газлайтинг» стало словом года по версии американского словаря. Такой результат поразил даже самих составителей. По их данным, интерес к газлайтингу за этот год вырос на 1740%! Между тем газлайтинг – очень неприятное явление, связанное с психологическим насилием.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Вместе с этим понятием в наш язык прочно вошли такие слова, как «абьюз» и «сталкинг». Что означают все эти термины, почему они стали популярны и чем грозят нам в реальной жизни? Разбираемся вместе с экспертами.

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Тушите свет

Если в прошлом году пользователи сайта словаря Merriam-Webster, на котором в месяц регистрируется до 100 млн поисковых запросов, чаще всего интересовались словом «вакцина», то в этом году безоговорочным лидером стало слово «газлайтинг».Газлайтинг – это психологическая манипуляция, в результате которой жертва начинает сомневаться в правильности собственных мыслей, восприятии реальности.

Одно из первых упоминаний газлайтинга встречается в пьесе английского писателя Патрика Гамильтона «Газовый свет» (Gaslight) 1938 года. Когда свет в доме тускнел, властный супруг убеждал свою жену, что ей это только кажется и в квартире всё так же светло.

«Я такого не говорил», «Ты что-то путаешь», «Это всего лишь шутка», «Не принимай близко к сердцу», «Ты слишком чувствителен» – всё это типичные фразы газлайтера, цель которого – обесценить слова, переживания и успехи другого человека.

«Я столкнулась с газлайтингом буквально на прошлой работе, – рассказала приятельница Вера. – Вот представьте: начальник даёт мне поручение, я записываю, чтобы ничего не забыть, делаю, как он мне сказал, а потом на совещании мне устраивается публичный разнос. Мол, как он вообще мне мог такое поручить? Не из ума ли я выжила? Поначалу я была в бешенстве, но сама не заметила, как начала сомневаться в том, что правильно его поняла».

Давление газлайтера на работе или в семье может длиться годами и привести к тяжёлым психологическим последствиям. Поэтому важно уметь этому противостоять.

«Сложно обесценить человека, который умеет выстраивать свои физические и эмоциональные границы, – говорит психолог Виктория Назарова. – Сильные, уверенные в себе люди, которые чётко понимают, что для них приемлемо, а что нет, легко дадут отпор проявлениям газлайтинга. Полезно получить другое мнение, взгляд со стороны близких вам людей, которым вы доверяете». Печальнее всего, что газлайтинг нередко используют родители по отношению к своим детям. «Подумаешь, пятёрка! Я в школе учился только на отлично» – это не стимуляция к новым достижениям, а газлайтинг чистой воды.

Газлайтеры зачастую сами были жертвами манипуляций в детстве.

От слов к делу

Вместе с тем газлайтинг – лишь один из приёмов, к которым прибегают абьюзеры. Это настоящие психологические насильники.

Взаимодействие с абьюзером – это прохождение четырёх этапов.

Первый этап – это напряжение, когда абьюзер переживает стресс по какой-то причине и вымещает свои эмоции на жертве: обижается, игнорирует. Когда напряжение достигает максимума, абьюзер переходит к насилию – психологическому, физическому, финансовому, сексуальному. В ход идут оскорбления, унижения, тотальный контроль финансов и передвижений, удержание против воли, избиение, принуждение. Далее идёт примирение, когда абьюзер пытается вернуть доверие жертвы, делая широкие жесты. После примирения наступает так называемый «медовый месяц абьюза», когда агрессор и жертва живут душа в душу, но длится это недолго, и всё повторяется вновь.

Агрессор зачастую не понимает, что выстраивает абьюзивные отношения, поэтому его оправдания могут быть искренними. Такую модель поведения он мог считать в своей семье, когда был ребёнком. Именно поэтому выйти из абьюзивных отношений без посторонней помощи очень сложно. Но если решились, советуют психологи, делайте это резко. Круглосуточное наблюдение Помимо газлайтеров и абьюзеров в отношениях можно столкнуться со сталкерами. Они кажутся довольно безобидными, как будто немного навязчивые поклонники. Но всё зависит от того, насколько далеко они готовы зайти.

«Надо было насторожиться, когда он на первом свидании начал говорить обо мне то, что я сама ему не рассказывала, – поделилась подруга Настя. – Мне даже польстило, что человек проявил ко мне такой интерес. Но дальше – хуже. По отметкам геолокации на фото в социальных сетях он выяснил, где я живу и работаю. Он подкарауливал меня, круглыми сутками звонил и писал СМС, выясняя под предлогом заботы где я и с кем. А когда я попыталась пресечь общение, посыпались угрозы».

Только потом Настя узнала, что стала жертвой сталкера. Само понятие сталкинг – не новое, но с развитием компьютерных технологий и доступности различной информации в интернете, в том числе в социальных сетях, сталкинг стал встречаться в нашей жизни всё чаще.

«Постоянное навязчивое внимание, стремление контролировать другого человека, слежение за ним в интернете и реальной жизни, оказывание нежелательных знаков внимания – это уже признаки сталкинга, – объясняет психолог Анна Митрофанова. – Его проявления могут иметь обширный диапазон – от бесконечных лайков в социальных сетях до реального физического преследования, порчи личного имущества и угроз, и далеко не всегда можно сразу понять остроту проблемы. Дело усугубляется тем, что нет чётких законов, которые могут защитить в такой ситуации, так как вариантов сталкинга очень много, и не всегда удаётся сразу доказать, что человек нуждается в защите».

Но привлечь сталкера к ответственности всё же можно. Правоохранительные органы обязаны реагировать, если есть факт угрозы убийством и причинения вреда здоровью, клевета тоже уголовно наказуемое деяние.

Действия сталкера также являются преступлением в случае получения доступа к переписке или телефонным переговорам, умышленного уничтожения имущества, хулиганства. Во всех перечисленных случаях жертве можно и нужно незамедлительно обращаться в полицию.