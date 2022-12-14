Как вернуть интерес к жизни в любом возрасте

Воспользуйтесь советами психолога.

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Диагноз депрессия не редкость в современном мире. Ритм жизни, суета и шквал новостей усугубляют ситуацию. Но радость можно вернуть. Стоит лишь научиться противостоять своим страхам, переживаниям и взглянуть на мир под другим углом.

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Иногда сложные внутренние состояния связаны с потерей точки опоры. Если описать образно: словно земля ушла из-под ног, и человек потерял смыслы. Бороться с таким состоянием сложно, но миссия выполнима.

Наша жизнь – это удивительный дар, и всё в ней стоит принимать как подарок. Как вы её проживете, полностью зависит от вас. Увы, находясь в плену страхов и переживаний, мы забываем о ценности самой жизни. Ещё и привычки, сформированные за годы жизни, делают каждый день пресным и безликим.

Желание преодолеть «пресность» может подтолкнуть человека к разного рода авантюрам: рискованным знакомствам, дружбе с алкоголем и разгулом, специфичным увлечениям. Всё это, в свою очередь, наносит новые и новые травмы. Причём часто переживающий сам ощущает и понимает – чем больше он пытается выбраться из своего состояния, тем глубже оно его засасывает. Проблема не решается, а подменяется.

Просто вытаскивать из болота то одну, то другую ногу бессмысленно. Чтобы выбраться, нужно найти точку опоры и крепко за неё ухватиться. Это будет первый самостоятельный шаг к спасению. Что может стать этой точкой?

Новое хобби

Научитесь играть на музыкальном инструменте, запишитесь на танцевальные курсы, приобретите другую специальность, займитесь спортом. Не начинайте с великого. Делайте маленькие шаги в изучении чего-то нового. Это позволит повысить интерес и найти единомышленников.

Помощь другим

Волонтёрство в любом проявлении – действенный способ почувствовать себя лучше. Вокруг нас всегда есть люди, попавшие в тяжёлые ситуации. Помощь может быть совершенно разной. Делайте добро ради самого добра. Ваша собственная положительная реакция на оказанную заботу может вернуть вам интерес к жизни.

Общение

Вступайте в диалог с незнакомыми людьми и поддерживайте общение со старыми друзьями. Вы удивитесь, но в современном мире интернет-общения многие чувствуют себя одинокими. Живой разговор несравним с перепиской в сети. Поменяйте привычку ехать в метро или электричке, погрузившись в свои мысли. – заговорите с незнакомым человеком. Результат может вас приятно удивить.

Чтение

Подберите вдохновляющую, мотивирующую литературу. Это могут быть художественные произведения, вселяющие надежду, труды психологов, коучей. Процесс также станет полезен для работы мозга. Добавьте к чтению просмотр фильмов, походы в театр и на выставки. Вспомните, что вас могло обрадовать раньше.

Смена привычек

Пойдите на работу другой дорогой; посетите необычное заведение; зайдите в новый ресторан и закажите незнакомое блюдо. Отличный вариант смены обстановки – путешествие. Новые впечатления, незнакомые места и общение с людьми вне вашего круга общения помогут взбодриться.

Личные ритуалы

Введите в свою жизнь ритуалы. Сформулируйте несколько правил для себя. Определите, например, как будет начинаться ваше утро. Со стакана воды с лимоном или чая с травами? Книги али аудиоподкаста? Принятия тёплого душа или стояния на доске с гвоздями? Неважно, что это будет, главное – оно должно войти в привычку. Если станете проделывать ритуал каждый день, мозг будет чувствовать себя хорошо. Появятся мотивация и желание покорять мир.

Уважение к себе

Постарайтесь быть к себе добрее. Задайте вопрос: что или кто мешает вам интересоваться жизнью вокруг? Возможно, ответ на поверхности. Полюбите своё внутреннее «Я». Начните баловать себя. Найдите время на отдых. Научитесь видеть радости в самых скромных моментах, откажитесь от перфекционизма и позвольте себе быть неидеальным.

Если самостоятельно справиться не получается, всегда можно обратиться к специалисту. Он поможет определить причину проблем. Депрессивное состояние всегда остро сказывается на качестве жизни и мешает человеку взаимодействовать с окружающими людьми.