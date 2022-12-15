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2 часа назад

Синдром спасателя: как перестать работать за других

Вечерняя Москва

Чувствуете, что работаете больше других? Задумайтесь, откуда берется у вас дополнительная работа. Возможно, причиной служит синдром спасателя, а может, вы просто не умеете говорить «нет». Как научиться ценить свое время и расставлять границы, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ксения Аверс.

Синдром спасателя: как перестать работать за других
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Работать больше других и принимать на себя чужие обязанности можно по двум причинам. Первая идет из окружения, из вашей компании, от вашего начальства и коллег. А вторая заключается внутри вас. В этом случае решить вопрос может работа над собой, — пояснила специалист.

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Причина в окружении

В некоторых компаниях нет четких обязанностей, которые распределены между сотрудниками. И они начинают спихивать работу друг на друга. Причем это может быть в виде просьбы о помощи или «дедовщины», когда «старые» сотрудники указывают новичкам.

Вот несколько признаков того, что вы стали жертвой подобных действий:
  • вам поручают дополнительные задачи;
  • вы задерживаетесь и работаете сверхурочно;
  • какая-то часть работы не оплачивается;
  • коллеги садятся вам на шею и постоянно просят о помощи.

Поменять привычную для компании корпоративную «культуру» в одиночку не получится. Самый простой вариант — сменить работу. Но можно попробовать и удержаться в должности.

В этом случае вам необходимо четко выстраивать личные границы и мягко отказывать каждый раз, когда на вас пытаются повесить работу. Сделать это таким образом, чтобы не испортить отношения в коллективе, очень сложно. Избегайте позиции агрессора и фрустрации, а также профессионального выгорания.

Причина внутри тебя

Но если вопрос не в окружении — время поискать причины в самом себе. Их тоже может быть несколько.

Низкая самооценка. Зачастую мы добровольно помогаем другим людям, желая им понравиться. Это происходит с теми людьми, чья самооценка занижена: таким образом мы пытаемся доказать себе и окружающим, что мы хорошие специалисты или просто отзывчивые люди.

Но правда в том, что ваше окружение вскоре привыкнет к такому положению дел и перестанет замечать добрые поступки. А может, даже начнет добавлять вам работу, думая, что вам это нравится.

Отсутствие личных границ. Когда у вас проблемы с личными границами, вероятнее всего, вы взвалите на себя максимум чужих обязанностей. И не потому, что вам так хочется, а потому, что просто не умеете говорить «нет».

Отсутствие личного пространства возникает еще в детстве. Это происходит в те моменты, когда родители слишком усердно учат нас быть частью коллектива, уважать окружающих, заботиться о них. В этот момент мы задвигаем свои интересы на второй план и начинаем думать больше о других. Но таким образом очень сложно быть счастливым человеком. Ведь вы будете без устали работать за окружающих, большинство из которых этого не ценит, выгорать и уставать.

Как правильно отказать человеку, чтобы не испортить отношения? Никогда не говорите просто «нет». Постарайтесь объяснить просящему, почему так происходит. Например: «Я сейчас не могу, у меня много своей работы». Адекватный человек поймет, что вы просто не можете сейчас ему помочь, даже если и хотите.

Большие цели. Если вы ставите перед собой цели, связанные с трудовой деятельностью (например, вырасти по карьерной лестнице), то невольно берете на себя чужую работу. Это неплохо, если вы хотите выделиться из толпы и показать себя начальству в хорошем свете.

Но и здесь есть свой недостаток. Взваливая на себя чужую работу, вы можете снизить качество своей. Это может произойти неосознанно из-за усталости. Или же вы намеренно будете торопиться. В таком случае на вашей трудовой деятельности это отразится негативно.

Как перестать брать чужую работу — советы специалиста:
  • Делайте то, что находится в вашей зоне ответственности.
  • Знайте свои обязанности и выполняйте их в первую очередь.
  • Дополнительная работа — только в свободное время и по желанию.
  • Используйте должностные инструкции. Зафиксируйте свой функционал в письменном виде и четко следуйте правилам.
  • Знайте ценность своей работы и учитесь видеть ее качество. Так ли ваша работа хороша? Вы должны понимать, какой результат предлагаете своему работодателю.
  • Разделяйте личные ценности и ценности компании. Если ваши собственные интересы идут вразрез с интересами компании, выбирайте свою сторону.
  • Защищайте личные границы. «Отрастить зубы» бывает непросто, но это очень помогает уйти от лишней работы. Не хочешь взвалить все на свои плечи? Просто скажи «нет».
  • Личные и рабочие отношения должны быть разделены. Даже если вы дружите со своими коллегами, это не повод выполнять их работу. На рабочем месте отношения должны быть рабочими.
  • Проявляйте инициативу в рамках вашей ответственности. Не стоит предлагать что-то новое для чужих отделов или других сотрудников.

Помните, что избыток работы — это прямой путь к выгоранию, усталости, депрессии. Лучше не доводить себя до такого состояния, чем потом безнадежно лечиться. Любите себя, и окружающие к вам потянутся. Для этого совсем не обязательно быть «удобным» человеком.

Психология,
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