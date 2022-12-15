Синдром спасателя: как перестать работать за других

Чувствуете, что работаете больше других? Задумайтесь, откуда берется у вас дополнительная работа. Возможно, причиной служит синдром спасателя, а может, вы просто не умеете говорить «нет». Как научиться ценить свое время и расставлять границы, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ксения Аверс.
— Работать больше других и принимать на себя чужие обязанности можно по двум причинам. Первая идет из окружения, из вашей компании, от вашего начальства и коллег. А вторая заключается внутри вас. В этом случае решить вопрос может работа над собой, — пояснила специалист.
В некоторых компаниях нет четких обязанностей, которые распределены между сотрудниками. И они начинают спихивать работу друг на друга. Причем это может быть в виде просьбы о помощи или «дедовщины», когда «старые» сотрудники указывают новичкам.
Поменять привычную для компании корпоративную «культуру» в одиночку не получится. Самый простой вариант — сменить работу. Но можно попробовать и удержаться в должности.
В этом случае вам необходимо четко выстраивать личные границы и мягко отказывать каждый раз, когда на вас пытаются повесить работу. Сделать это таким образом, чтобы не испортить отношения в коллективе, очень сложно. Избегайте позиции агрессора и фрустрации, а также профессионального выгорания.
Но если вопрос не в окружении — время поискать причины в самом себе. Их тоже может быть несколько.
Низкая самооценка. Зачастую мы добровольно помогаем другим людям, желая им понравиться. Это происходит с теми людьми, чья самооценка занижена: таким образом мы пытаемся доказать себе и окружающим, что мы хорошие специалисты или просто отзывчивые люди.
Но правда в том, что ваше окружение вскоре привыкнет к такому положению дел и перестанет замечать добрые поступки. А может, даже начнет добавлять вам работу, думая, что вам это нравится.
Отсутствие личных границ. Когда у вас проблемы с личными границами, вероятнее всего, вы взвалите на себя максимум чужих обязанностей. И не потому, что вам так хочется, а потому, что просто не умеете говорить «нет».
Отсутствие личного пространства возникает еще в детстве. Это происходит в те моменты, когда родители слишком усердно учат нас быть частью коллектива, уважать окружающих, заботиться о них. В этот момент мы задвигаем свои интересы на второй план и начинаем думать больше о других. Но таким образом очень сложно быть счастливым человеком. Ведь вы будете без устали работать за окружающих, большинство из которых этого не ценит, выгорать и уставать.
Как правильно отказать человеку, чтобы не испортить отношения? Никогда не говорите просто «нет». Постарайтесь объяснить просящему, почему так происходит. Например: «Я сейчас не могу, у меня много своей работы». Адекватный человек поймет, что вы просто не можете сейчас ему помочь, даже если и хотите.
Большие цели. Если вы ставите перед собой цели, связанные с трудовой деятельностью (например, вырасти по карьерной лестнице), то невольно берете на себя чужую работу. Это неплохо, если вы хотите выделиться из толпы и показать себя начальству в хорошем свете.
Но и здесь есть свой недостаток. Взваливая на себя чужую работу, вы можете снизить качество своей. Это может произойти неосознанно из-за усталости. Или же вы намеренно будете торопиться. В таком случае на вашей трудовой деятельности это отразится негативно.
Помните, что избыток работы — это прямой путь к выгоранию, усталости, депрессии. Лучше не доводить себя до такого состояния, чем потом безнадежно лечиться. Любите себя, и окружающие к вам потянутся. Для этого совсем не обязательно быть «удобным» человеком.