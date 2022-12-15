Синдром спасателя: как перестать работать за других

Чувствуете, что работаете больше других? Задумайтесь, откуда берется у вас дополнительная работа. Возможно, причиной служит синдром спасателя, а может, вы просто не умеете говорить «нет». Как научиться ценить свое время и расставлять границы, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ксения Аверс.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Работать больше других и принимать на себя чужие обязанности можно по двум причинам. Первая идет из окружения, из вашей компании, от вашего начальства и коллег. А вторая заключается внутри вас. В этом случае решить вопрос может работа над собой, — пояснила специалист.

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Причина в окружении

В некоторых компаниях нет четких обязанностей, которые распределены между сотрудниками. И они начинают спихивать работу друг на друга. Причем это может быть в виде просьбы о помощи или «дедовщины», когда «старые» сотрудники указывают новичкам.

вам поручают дополнительные задачи;

вы задерживаетесь и работаете сверхурочно;

какая-то часть работы не оплачивается;

коллеги садятся вам на шею и постоянно просят о помощи. Вот несколько признаков того, что вы стали жертвой подобных действий:

Поменять привычную для компании корпоративную «культуру» в одиночку не получится. Самый простой вариант — сменить работу. Но можно попробовать и удержаться в должности.

В этом случае вам необходимо четко выстраивать личные границы и мягко отказывать каждый раз, когда на вас пытаются повесить работу. Сделать это таким образом, чтобы не испортить отношения в коллективе, очень сложно. Избегайте позиции агрессора и фрустрации, а также профессионального выгорания.

Причина внутри тебя

Но если вопрос не в окружении — время поискать причины в самом себе. Их тоже может быть несколько.

Низкая самооценка. Зачастую мы добровольно помогаем другим людям, желая им понравиться. Это происходит с теми людьми, чья самооценка занижена: таким образом мы пытаемся доказать себе и окружающим, что мы хорошие специалисты или просто отзывчивые люди.

Но правда в том, что ваше окружение вскоре привыкнет к такому положению дел и перестанет замечать добрые поступки. А может, даже начнет добавлять вам работу, думая, что вам это нравится.

Отсутствие личных границ. Когда у вас проблемы с личными границами, вероятнее всего, вы взвалите на себя максимум чужих обязанностей. И не потому, что вам так хочется, а потому, что просто не умеете говорить «нет».

Отсутствие личного пространства возникает еще в детстве. Это происходит в те моменты, когда родители слишком усердно учат нас быть частью коллектива, уважать окружающих, заботиться о них. В этот момент мы задвигаем свои интересы на второй план и начинаем думать больше о других. Но таким образом очень сложно быть счастливым человеком. Ведь вы будете без устали работать за окружающих, большинство из которых этого не ценит, выгорать и уставать.

Как правильно отказать человеку, чтобы не испортить отношения? Никогда не говорите просто «нет». Постарайтесь объяснить просящему, почему так происходит. Например: «Я сейчас не могу, у меня много своей работы». Адекватный человек поймет, что вы просто не можете сейчас ему помочь, даже если и хотите.

Большие цели. Если вы ставите перед собой цели, связанные с трудовой деятельностью (например, вырасти по карьерной лестнице), то невольно берете на себя чужую работу. Это неплохо, если вы хотите выделиться из толпы и показать себя начальству в хорошем свете.

Но и здесь есть свой недостаток. Взваливая на себя чужую работу, вы можете снизить качество своей. Это может произойти неосознанно из-за усталости. Или же вы намеренно будете торопиться. В таком случае на вашей трудовой деятельности это отразится негативно.

Делайте то, что находится в вашей зоне ответственности.

Знайте свои обязанности и выполняйте их в первую очередь.

Дополнительная работа — только в свободное время и по желанию.

Используйте должностные инструкции. Зафиксируйте свой функционал в письменном виде и четко следуйте правилам.

Знайте ценность своей работы и учитесь видеть ее качество. Так ли ваша работа хороша? Вы должны понимать, какой результат предлагаете своему работодателю.

Разделяйте личные ценности и ценности компании. Если ваши собственные интересы идут вразрез с интересами компании, выбирайте свою сторону.

Защищайте личные границы. «Отрастить зубы» бывает непросто, но это очень помогает уйти от лишней работы. Не хочешь взвалить все на свои плечи? Просто скажи «нет».

Личные и рабочие отношения должны быть разделены. Даже если вы дружите со своими коллегами, это не повод выполнять их работу. На рабочем месте отношения должны быть рабочими.

Проявляйте инициативу в рамках вашей ответственности. Не стоит предлагать что-то новое для чужих отделов или других сотрудников. Как перестать брать чужую работу — советы специалиста: