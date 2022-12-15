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33 минуты назад

Психолог перечислила способы перестать работать за других

Lenta.ru

Чтобы перестать делать чужую работу, нужно ограничить собственную инициативу, посоветовала психолог Ксения Аверс. В беседе с «Вечерней Москвой» она перечислила и другие способы перестать работать за других.

Психолог перечислила способы перестать работать за других
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Аверс, люди работают больше других и принимают на себя чужие обязанности по двум причинам.

«Первая идет из окружения, из вашей компании, от вашего начальства и коллег. А вторая заключается внутри вас. В этом случае решить вопрос может работа над собой», — предупредила специалист.

Прежде всего, рекомендовала она, нужно делать только то, что находится в зоне ответственности человека, а дополнительную работу брать только по желанию. Помимо этого, продолжила Аверс, нужно знать ценность своей работы и научиться видеть ее качество.

Личные ценности она рекомендовала отделять от ценностей компании, а рабочие отношения отделять от дружеских, не спеша выполнять работу даже коллег-друзей.

«Защищайте личные границы. "Отрастить зубы" бывает непросто, но это очень помогает уйти от лишней работы. Не хочешь взвалить все на свои плечи? Просто скажи "нет"», — дала совет психолог.

Наконец, инициативу стоит проявлять только в рамках собственной ответственности, не предлагая самостоятельно новых идей для других отделов и сотрудников, добавила она.

«Помните, что избыток работы — это прямой путь к выгоранию, усталости, депрессии. Лучше не доводить себя до такого состояния, чем потом безнадежно лечиться», — заключила эксперт.

Психология,
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