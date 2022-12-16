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1 час назад

Опрос: 49% россиян верят в гороскопы

Газета.Ruиещё 1

49% россиян верят в гороскопы и читают их, передает Life со ссылкой на результаты опроса, проведенного брендом SOKOLOV. Также выяснилось, что 13% граждан изучают предсказания по звездам, чтобы скрасить досуг, а 11% разбираются в них более тщательно.

Опрос: 49% россиян верят в гороскопы
Фото: NASANASA

25% опрошенных признались, что заглядывают в гороскопы ежедневно, еще 20% предпочитают просматривать их на месяц вперед. 42% респондентов заявили, что ради шутки узнавали, насколько астрологически совместимы с партнерами.

34% опрошенных сообщили, что приобретают одежду и аксессуары, которые имеют отношение к их знакам зодиака. 58% россиян обращают внимание на стихию знака, 47% — на драгоценный камень и металл. Исследование также показало, что в ближайшем будущем дарить подарки, связанные с астрологией, собираются 27% респондентов.

Ранее опрос показал, что почти треть россиян изучают астрологические прогнозы при принятии важных решений. Часть из них, ориентируясь на звезды, даже готовы изменить карьерные планы и крупные сделки.

Психология,
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