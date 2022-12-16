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24 минуты назад

Зимняя депрессия: почему возникает и как с ней справиться

Eva.ru

Зима — это не только ожидание праздничных дней и подарки, это три месяца коротких световых дней, серое небо, снег с дождем и простуда. Наше настроение и здоровье становится подобием пасмурной погоды. Для некоторых наступление зимы может иметь куда более серьезные последствия, чем апатия и плохое настроение. Сегодня о причинах зимней депрессии и способах выхода из сезонного аффективного расстройства расскажет клинический психолог и психотерапевт Тата Феодориди.

Зимняя депрессия: почему возникает и как с ней справиться
Фото: Eva.ruEva.ru

Зимняя депрессия — одна из категорий сезонных эмоциональных расстройств. Ученые объясняют болезнь недостатком солнечного света в работе гипоталамуса — отдела головного мозга, ответственного за настроение. Помимо этого, нехватка солнца нарушает баланс мелатонина — гормона сна, и подавляет выработку гормона счастья — серотонина. Сезонная депрессия проявляется в любом возрасте, но чаще всего на отрезке от 20 до 40 лет. Исследования показывают, что в группу риска попадают одинокие люди, люди с уязвимой психикой, жители северных районов. Из всех, зимней депрессией страдают чаще женщины, чем мужчины. Стоит отметить, что данный недуг может пройти в легкой форме, и с наступлением весны напрочь пройти, а может привести к серьезным психологическим последствиям.

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Симптомы и признаки зимней депрессии индивидуальны для каждого человека. Но если вы чувствуете утомляемость, сонливость, снижение работоспособности, уменьшение интереса к общению с близкими, стоит незамедлительно обратиться к специалисту. Отличие прогрессирующей депрессии от плохого настроения всегда на грани, но последнее в основном не задерживается на продолжительное время.

Как же помочь себе в зимний период и справиться с сезонной апатией?

Предлагаем несколько рабочих способов провести снежное время активно и с настроением.

Витамин «солнца»

Получайте больше витамина D во время солнечных дней — 20-минутная прогулка поможет улучшить самочувствие. А в дни, когда солнце заходит за тучи, «солнечный витамин» получайте через пищу — молоко, рыба, твердые сыры или пищевые добавки.

Без сахара

Уменьшите количество потребления сладкого. Замените шоколадные конфеты на природную сладость — фрукты и сухофрукты.

Сон

Высыпайтесь. 8-часовой сон и пробуждение в одно и то же время придаст вам энергии в течение дня.

Физические нагрузки

Спортзал, бег, зимние забавы помогают чувствовать себя лучше в холодные времена.

Овсянка с апельсином

Фолиевая кислота поднимает настроение. Добавьте в свой питательный рацион зелень, овсянку, апельсины, семена подсолнечника.

Яркие наряды

Цветные вещи способны помочь в борьбе с зимней депрессией. Подберите самый яркий лук для прогулки в пасмурную погоду.

Близкие люди

Самый очевидный способ от сезонной хандры. Проводите время с близкими людьми, семьей, друзьями, ведь общение и поддержка важное средство в борьбе с плохим настроением. Фото: свободные интернет-источники

Психология,
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