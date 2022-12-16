Как превратить мечты в цели: WOOP-метод

Мечтать важно, но недостаточно для того, чтобы улучшить свою жизнь. Нужно не просто действовать, но и реалистично смотреть на мир, учитывая все препятствия. Их учитывает техника WOOP. Рассказываем подробнее, как ее применить.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Суть техники

Видео дня

Позитивное мышление само по себе не помогает достигать целей. Мы добиваемся большего успеха, когда четко определяем результат, выявляем потенциальные препятствия и создаем планы по их преодолению. На этом основан метод WOOP (Wish-Outcome-Obstacle-Plan). Он разработан доктором Габриэле Эттинген, профессором Нью-Йоркского и Гамбургского университетов. Автор продвигает идею о том, что препятствия, которые, как кажется, больше всего мешают нам осуществить наши мечты, на самом деле могут помочь. WOOP отличается от остальных способов достижения наших целей тем, что он решает важный вопрос: что отдаляет вас от цели?

4 шага по WOOP

Желание

WOOP начинается с постановки значимой цели. Подумайте, какой аспект вашей жизни вы бы хотели улучшить. На данном этапе можно воспользоваться техникой SMART, где цели соответствуют пяти критериям: Specific (конкретный), Measurable (измеримый), Assignable (назначаемый), Realistic (реалистичный), Time related (связанный со временем).

Результат

Подумайте о том, как это будет выглядеть и ощущаться, когда ваша цель будет достигнута. Детально представьте, каково это — достичь наилучшего результата.

Препятствие

Однако недостаточно просто думать о наилучшем результате, потому что на пути к вашим целям неизбежно возникают препятствия. Представьте себе препятствие, которое вы можете контролировать, например мысли, чувства, вредные привычки или действия, которые могут помешать вам двигаться к своей цели.

Шаги №2 и №3 помогут мотивировать вас. Фантазируя о результате, вы становитесь более воодушевленным. Это позитивное мышление помогает чувствовать себя хорошо. Однако этого недостаточно для того, чтобы создать мотивацию и начать действовать. Вот почему вам нужно противопоставить свое позитивное мышление реальным препятствиям.

План

Наконец, разработайте план преодоления выявленных вами препятствий. Вы можете подумать: «когда» (препятствие), «тогда я сделаю» (эффективный план)». Повторите это для каждого препятствия. Использование утверждений «когда… тогда» поможет связать свой план с препятствиями. Например, препятствием для достижения вашей цели может быть прокрастинация.