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17 минут назад

Психолог рассказал, почему возникает чувство вины за покупки

Москва24

Чувство вины за купленную вещь может появляться из-за заниженной самооценки и нежелания вкладывать в себя силы, время и деньги. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Павла Ракова.

Психолог рассказал, почему возникает чувство вины за покупки
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Эксперт также отмечает, что некоторые люди относятся к сделанным покупкам как к потребительству и вынуждены считаться с финансовыми ограничениями.

"Человек считает, что чего-то не достоин. Покупая дорогие и интересные вещи, он испытывает не самые приятные эмоции. И глядя на окружающих, такой человек думает: "Им можно. А я еще не заработал", – отмечает психолог.

Также, по словам психолога, многие делают покупки, пытаясь таким образом заглушить негативные эмоции. Однако чаще всего это не помогает, а вызывает чувство вины и только ухудшает состояние.

"Когда у человека много нерешенных проблем, он стремится с ними справиться: кто-то через алкоголь, кто-то становится трудоголиком, кто-то вымещает злость на окружающих, а кто-то тратит на себя кучу денег, но легче ему от этого не становится", – подчеркивает Раков.

Психология,
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