Психолог: домашние животные помогают в борьбе со стрессом

Как известно, человек является социальным существом. Ему требуются общение, тактильный контакт, позитивные эмоции. Подобные чувства вызывают у людей домашние животные: заботу, умиление, желание находиться с ними. Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков рассказал Федеральному агентству новостей о пользе домашних питомцев для душевного равновесия.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Одинокие люди часто заводят себе питомцев, поскольку живое существо, которое постоянно находится рядом, скрашивает дни. Несомненно, это не сможет заменить человеческое общение, а только частично возместит его нехватку, поделился психолог. К несчастью, собака или кошка маловероятно сможет оказать ту поддержку, которую оказывает человек. Тем не менее, это лучше, чем ничего, а кроме того, от питомца нельзя ожидать предательства, безынициативности и сухости.

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«Домашние питомцы – отличные слушатели. Им можно высказать все то, что накопилось на душе, поскольку животное вряд ли сможет выразить осуждение или обесценить внутренние проблемы и переживания. Однако собака или кошка не обладает тем набором инструментов поддержки, опять же, которые может использовать человеческий собеседник», – сказал Шестаков.

По словам психолога, пушистые друзья помогают во вспомогательной терапии тяжелобольных пациентов. Порой животные помогают во время лечения детей, так как их присутствие расслабляет ребенка. Дети часто тянутся потрогать, погладить животных. А, к примеру, общение с кошками уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пожилые люди тянутся к животным по аналогичной причине. Иногда бывает так, что дети, внуки живут далеко, у них нет возможности часто навещать пожилых родственников. Из-за дефицита живого общения бабушки и дедушки вынуждены сидеть перед телевизором. При этом наличие собаки стимулирует пенсионера совершать прогулки на свежем воздухе.