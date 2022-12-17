Психолог дала совет, как бороться с неудачами

Если черная полоса в жизни затянулась и преследуют неудачи, это не повод отчаиваться и опускать руки.

Фото: СОВА СОВА

Психолог Майя Андрияничева уверена, что надо изменить установки и тогда белое не заставит себя долго ждать, пишет Тульская служба новостей.

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Задачи по мере сил Майя Андрияничева объяснила, что большинство "неудач" родом из детства. Ребенок привыкает к тому, что ему говорят "руки у тебя не из того места растут" или "хорошо хоть голову не забыл", и начинает думать, что только он такой неправильный.

- Ребенок должен воспитываться в понимании и принятии. Если он совершает ошибку, он все равно остается хорошим и полноценным, а не получает наказание. Негативные установки так или иначе идут от родителей.

По словам психолога, нужно учиться положительно относиться к поражениям, а дети будут брать пример со взрослых. Жить хорошо – это вполне достижимая цель, а богатым можно стать, добившись признания в профессии, такими могут быть установки, обратные негативным.

Еще, по мнению специалиста, важно не ставить себе супервысокие задачи, которые нужно выполнить на отлично либо никак. Такие требования способны разочаровать: "я несовершенен, а значит, неудачник".

Как привлечь удачу

Чтобы привлечь удачу, надо поменять психологические установки, уверена психолог. Важно относиться к себе с состраданием, не истязать себя в моменты неудач.

- Самопринятие не отменяет самокоррекции. Так мы разрешаем себе принимать полученный опыт и не бояться искать новые пути достижения своих целей. Необходимо осознать, что модели действий, которая всегда будет работать, не существует. Человек может вести здоровый образ жизни и считать, что никогда не заболеет, однако вероятность каких-то несчастий все равно существует, - сказала она.