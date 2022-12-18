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3 часа назад

Эксперт рассказала, как сохранить работоспособность в офисе

Мир24

Чтобы офисный работник сохранял работоспособность на протяжении всего рабочего дня, ему необходимо периодически прерываться и переключаться. Об этом рассказала замдиректора НМИЦ терапии и профилактической медицины Анна Концевая, пишет aif.ru.

Как сохранить работоспособность в офисе
Фото: Мир24Мир24

«Если вы просидели два часа, важно встать, подвигаться, потянуться. Только затем возвращаться в сидячее положение. Есть специальные комплексы упражнений на рабочем месте, так называемые производственные гимнастики», – сказала специалист.

Поможет оставаться в форме правильное питание.

«Перекусами можно наесть очень много калорий, если это будет шоколадка, плюшка или еще что-то из буфета», – пояснила Концевая.

Эксперт также указала на важность психоэмоционального тонуса на работе. Она отметила исследование, согласно которому повышались результаты офисных работников в компаниях, разрешивших приводить на работу домашних животных. Общение с животным в течение рабочего дня способствует снижению стресса, отметила специалист.

Ранее психолог Наталья Малышева рассказала, что первыми сигналами к тому, что нужно менять работу, является нежелание вставать по утрам, поиск причин для конфликта в коллективе, чересчур критическое восприятие обстановки и постоянное ожидание окончания рабочего дня.

Психология,Наталья Малышева,
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