Поправьте самооценку. Психолог объяснил, как не винить себя за покупки

Сталкивались с тем, что спускали внушительные суммы на распродажах или накупали кучу вещей, а потом корили себя за потраченные деньги? Психологи считают, что всё не просто так: при помощи таких покупок мы впрыскиваем себе новую долю эндорфина — гормона хорошего настроения. По мнению Павла Ракова, чтобы не винить себя за такие покупки, нужно разобраться с самооценкой и повысить уверенность в себе.

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По мнению психолога, нужно разобраться с причиной сопротивления покупкам. Если человек не уверен в себе, он на подкорке может считать, что не заслуживает тратить деньги на себя. А это очень плохо. Нужно решать эмоциональные проблемы через психолога и самостоятельную работу над собой. Это позволит не зависеть от спонтанных покупок и сберечь кошелёк от внезапных трат.

«Не пытайтесь произвести впечатление на других своими вещами. Покупайте то, что вам действительно нравится, то, к чему лежит душа. Мыслите рационально. У вас должен быть финансовый план, чтобы, отправляясь в магазин, вы знали, что вам нужно: одежда, аксессуары, продукты питания», — объяснил он.

Также психолог посоветовал покупать что-нибудь на праздник, день рождения, Новый год. Тогда будет проще позволить купить что-то себе, если человек будет тратить и на других людей.