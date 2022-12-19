Как бороться с ленью: 5 лайфхаков

Постарайтесь не ругать себя за небольшой отдых, но не позволяйте лени превратить вашу жизнь в рутину.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Постарайтесь для себя понять, почему вы не хотите браться за эту работу

Видео дня

Во-первых, это отличный способ разобраться в себе и в своих желаниях.

Во-вторых, вы можете попросить о помощи, оставив для себя самую интересную и не утруждающую часть работы. Бывает так, что для вас кажется скучной и долгой работой, кому-то покажется посильной и интересной. Поэтому распределение обязанностей с другом, который готов вам помочь — отличная идея.

Действуйте, чтобы побороть прокрастинацию

Говорите себе, что вы можете это сделать. Работайте со своими страхами, побеждайте их. Расставьте приоритеты. Порой результат куда важнее, чем долгий процесс. Стремитесь к результату, не задумываясь о нелегком пути. И только тогда все сложности пути будут не так ощутимы по сравнению с желанным результатом.

Поощряйте и хвалите себя за то, что уже сделали

Если вам нужно прочитать за ночь целую книгу, делайте небольшие паузы каждые 20 минут или съешьте любимую конфету, как только прочтете 50 страниц. Вы единственный тренер для самого себя, поэтому подбадривайте себя простыми наградами. Согласитесь, ведь приятно стремиться завершить дело, зная, что в конце вас ждет награда.

Дисциплина

Утренняя зарядка, планирование своего дня, здоровый сон (не менее 8 часов в день) и сбалансированное питание дают возможность максимально эффективно провести день.

Мотивация извне

Могут помочь различные видеоролики, подкасты и фильмы, которые вдохновляют на движение и перемены. Быть вдохновленным и заниматься тем, к чему лежит душа — вот самый верный рецепт при борьбе с ленью. Постарайтесь по возможности окружить себя людьми, заряженными на успех. Активные и жизнерадостные люди рядом помогут вам не останавливаться и идти к своей цели.