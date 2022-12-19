Как бороться с ленью: 5 лайфхаков

Постарайтесь не ругать себя за небольшой отдых, но не позволяйте лени превратить вашу жизнь в рутину.
Во-первых, это отличный способ разобраться в себе и в своих желаниях.
Во-вторых, вы можете попросить о помощи, оставив для себя самую интересную и не утруждающую часть работы. Бывает так, что для вас кажется скучной и долгой работой, кому-то покажется посильной и интересной. Поэтому распределение обязанностей с другом, который готов вам помочь — отличная идея.
Говорите себе, что вы можете это сделать. Работайте со своими страхами, побеждайте их. Расставьте приоритеты. Порой результат куда важнее, чем долгий процесс. Стремитесь к результату, не задумываясь о нелегком пути. И только тогда все сложности пути будут не так ощутимы по сравнению с желанным результатом.
Если вам нужно прочитать за ночь целую книгу, делайте небольшие паузы каждые 20 минут или съешьте любимую конфету, как только прочтете 50 страниц. Вы единственный тренер для самого себя, поэтому подбадривайте себя простыми наградами. Согласитесь, ведь приятно стремиться завершить дело, зная, что в конце вас ждет награда.
Утренняя зарядка, планирование своего дня, здоровый сон (не менее 8 часов в день) и сбалансированное питание дают возможность максимально эффективно провести день.
Могут помочь различные видеоролики, подкасты и фильмы, которые вдохновляют на движение и перемены. Быть вдохновленным и заниматься тем, к чему лежит душа — вот самый верный рецепт при борьбе с ленью. Постарайтесь по возможности окружить себя людьми, заряженными на успех. Активные и жизнерадостные люди рядом помогут вам не останавливаться и идти к своей цели.
Помните, что лень — это далеко не всегда что-то негативное. Она часто возникает из-за сильного переутомления. Организм очень умный и таким образом дает понять, что вам пора отдохнуть. Так дайте иногда себе возможность расслабиться. Ведь не отдохнув, вы не сможете качественно завершить дела. Иногда люди возлагают на себя непосильную ношу, а лень перекрывают сильным чувством вины. Самое главное, чтобы небольшой перерыв перед работой не превратился в длительную прокрастинацию. Постарайтесь не вините себя за небольшой отдых, вы все равно приступите к делам.