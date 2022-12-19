Как правильно выражать свой гнев

Для начала разберемся, что стало причиной разрушительной эмоции.
Каждый из нас сталкивался с этой непредсказуемой эмоцией — гневом. Гнев может возникнуть от чего угодно: от неправильно сказанной фразы собеседника, неприятной шутки друга, от собственного вспоминания и т. д. Так или иначе, гнев — это разрушительное чувство, которое, в какой-то степени, мешает человеку трезво смотреть на некоторые ситуации. Разберемся, откуда берется гнев, и как с ним бороться.
Гнев может возникнуть из-за хронической усталости. Вы настолько нагружаете себя работой, что у вас не остается времени на отдых. В таких условиях, вы с большой вероятностью можете сорваться, разгневаться. Вместе с усталостью всегда приходит раздражительность, поэтому дайте себе выдохнуть, на несколько минут забыть о делах.
Следствием нарушения личных границ практически всегда является гнев. Например, кто-то бесконечно лезет к вам со своими непрошеными советами или учит жизни. У вас может сработать триггер. В таком случае, гнев — защитная реакция организма на внешний раздражитель.
Если ваши труды незаслуженно принизили или все получилось не так, как вы планировали, то вы испытываете гнев. Это особо заметно, когда ваши планы кто-то срывает. Острое чувство гнева сложно побороть внутри себя, хотя очень нужно.
Научитесь абстрагироваться от проблем. Поймайте момент, когда злость взяла на вами верх. Если вы находитесь в напряженной ситуации, не дайте гневу окончательно овладеть вами: остановитесь на секунду, сделайте глубокий вдох и продолжительный выдох. Повторяйте такой прием с дыханием, чтобы сбросить с себя напряжение.
Эти вопросы помогут вам понять причину гнева и избавиться от него.
1. Какие у сейчас меня эмоции?
2. О чем я сейчас думаю?
3. Что я испытываю в теле?
Ответив на все три вопроса, вы соедините тело, эмоции и мысли.
Порой чувство гнева берет верх. Если вы уже сорвались, ни в коем случае не стоит усугублять ситуацию игнорированием проблемы. Будет правильно и честно просто попросить прощения, пока еще не слишком поздно. Возможно, именно в момент прощения, вы поймете, что здесь были точно не правы и в будущем такой ошибки не допустите.