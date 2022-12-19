Как правильно выражать свой гнев

Для начала разберемся, что стало причиной разрушительной эмоции.

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Каждый из нас сталкивался с этой непредсказуемой эмоцией — гневом. Гнев может возникнуть от чего угодно: от неправильно сказанной фразы собеседника, неприятной шутки друга, от собственного вспоминания и т. д. Так или иначе, гнев — это разрушительное чувство, которое, в какой-то степени, мешает человеку трезво смотреть на некоторые ситуации. Разберемся, откуда берется гнев, и как с ним бороться.

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От чего гнев возникает:

Переизбыток дел

Гнев может возникнуть из-за хронической усталости. Вы настолько нагружаете себя работой, что у вас не остается времени на отдых. В таких условиях, вы с большой вероятностью можете сорваться, разгневаться. Вместе с усталостью всегда приходит раздражительность, поэтому дайте себе выдохнуть, на несколько минут забыть о делах.

Нарушение личных границ

Следствием нарушения личных границ практически всегда является гнев. Например, кто-то бесконечно лезет к вам со своими непрошеными советами или учит жизни. У вас может сработать триггер. В таком случае, гнев — защитная реакция организма на внешний раздражитель.

Реакция на несправедливость

Если ваши труды незаслуженно принизили или все получилось не так, как вы планировали, то вы испытываете гнев. Это особо заметно, когда ваши планы кто-то срывает. Острое чувство гнева сложно побороть внутри себя, хотя очень нужно.

Как с ним бороться:

Дыхательные практики

Научитесь абстрагироваться от проблем. Поймайте момент, когда злость взяла на вами верх. Если вы находитесь в напряженной ситуации, не дайте гневу окончательно овладеть вами: остановитесь на секунду, сделайте глубокий вдох и продолжительный выдох. Повторяйте такой прием с дыханием, чтобы сбросить с себя напряжение.

Задать себе три вопроса

Эти вопросы помогут вам понять причину гнева и избавиться от него.

1. Какие у сейчас меня эмоции?

2. О чем я сейчас думаю?

3. Что я испытываю в теле?

Ответив на все три вопроса, вы соедините тело, эмоции и мысли.

Уметь просить прощение