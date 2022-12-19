О чем говорит любовь к селфи в спортзале

Желание постоянно делать селфи в спортзале и выкладывать свои снимки в соцсетях может свидетельствовать о повышенной тревожности. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Галина Харькова.
Она пояснила, что размещая фотографии в Сети, люди хотят заручиться поддержкой окружающих.
"Излишне тревожные люди часто пытаются заручиться одобрением окружающих, чтобы чувствовать, что они делают все "правильно", что у них "все, как у людей". Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях "успешных людей", а так, как комфортно. Надо учиться прислушиваться к себе", — отметила Харькова.
Она добавила, что заставлять себя ходить в спортзал, если занятия на тренажерах не приносят удовольствия, ни в коем случае нельзя, поскольку это насилие над собой.
По ее словам, лучше выбрать прогулки или игровые виды спорта.