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30 минут назад

О чем говорит любовь к селфи в спортзале

Газета.Ru

Желание постоянно делать селфи в спортзале и выкладывать свои снимки в соцсетях может свидетельствовать о повышенной тревожности. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Галина Харькова.

О чем говорит любовь к селфи в спортзале
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она пояснила, что размещая фотографии в Сети, люди хотят заручиться поддержкой окружающих.

"Излишне тревожные люди часто пытаются заручиться одобрением окружающих, чтобы чувствовать, что они делают все "правильно", что у них "все, как у людей". Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях "успешных людей", а так, как комфортно. Надо учиться прислушиваться к себе", — отметила Харькова.

Она добавила, что заставлять себя ходить в спортзал, если занятия на тренажерах не приносят удовольствия, ни в коем случае нельзя, поскольку это насилие над собой.

По ее словам, лучше выбрать прогулки или игровые виды спорта.

Психология,
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