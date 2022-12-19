О чем говорит любовь к селфи в спортзале

"Излишне тревожные люди часто пытаются заручиться одобрением окружающих, чтобы чувствовать, что они делают все "правильно", что у них "все, как у людей". Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях "успешных людей", а так, как комфортно. Надо учиться прислушиваться к себе", — отметила Харькова.