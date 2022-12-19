Как загадывать желания так, чтобы они сбывались

Очень трудно начинать писать о желаниях и в принципе о Новом годе в сложившихся обстоятельствах. Тяжело позволить себе «хотеть», когда идет спецоперация. Но это крайне необходимо, ведь если мы не желаем — мы угасаем, где нет жизни — есть смерть. Поэтому так важно разрешать себе жить и желать.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Чем сложнее все снаружи, когда жизнь кидает нам очередной вызов, тем важнее поддерживать жизнь и желания внутри себя. Важно сохранять власть и авторство над своей жизнью, иначе мы все скатимся в состояние жертвы, а там совсем не хорошо. Что же мы можем сделать в данной ситуации?

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Как разрешить себе мечтать?

Почти год геополитическая ситуация накаляется, и это факт. Этот год никто не добавит к нашей жизни. Мы были в ужасе, ярости, страхе — замерли и перестали проживать свою жизнь. «Что я могу сделать сейчас, в этих условиях, чтобы мне и моим близким было выносимо, а может быть и хорошо?» — главный вопрос, который мы должны себе задавать. А для этого важно понимать свои желания и потребности.

И еще важно говорить о стыде и вине: я много сейчас слышу об этих чувствах от своих клиентов.

Чувство стыда и вины — самые труднопереносимые чувства. Они вызывают душевную боль, ибо сильно бьют по самоощущению.

«Ты очень плохой» — говорит мне стыд. «Ты сделал ужасное» — говорит мне вина. Это больно и невыносимо, хочется провалиться сквозь землю. Но это мало эффективно и совсем неполезно.

Оба этих чувства — социально обучающие и призваны корректировать человеческое поведение в социуме. Так что же делать с ними? Ответом может быть принятие ответственности — признание некорректного поведения и нанесенного ущерба, попытка понять, что пошло не так и, по возможности, возместить ущерб.

Для чего мне дана эта ситуация? Что мне надо увидеть и признать? Что я могу сделать в этой ситуации? Какой я сейчас? Что я могу сделать для себя сейчас? Это непростые вопросы, но их стоит себе задать.

Как правильно загадывать желания?

Daily Moscow

Теперь давайте вернемся к загадыванию желаний, раз уж мы решили, что можно и важно.

Немного теории, что было понятно. Смотрим на рисунок 1. Тут две оси — осознанности (вертикальная ось) и ответственности (горизонтальная). Начнем с первого квадрата: это «темная лошадка» для всех нас — то, что неосознанно и не зависит от меня. Сюда можно отнести эмоциональные всплески, влечение, бессознательные желания, сны.

Эмоциональный всплеск — всплеск аффективной энергии. У взрослых связан с подавлением эмоций, а у детей — с еще неконтролируемыми эмоциями.

И, как я думаю, отчасти работает на магическое мышление. Часто у детей на этой энергии исполняются желания. Бывало у вас такое, что в «сердцах» сказали что-то плохое / хорошее, и это стало реальностью? И все будто без вашего участия? Так работает эмоциональный всплеск.

Философ Невилл Годдард на основании эмоционального всплеска вывел формулу:

Исполнение желания = воображение + эмоциональный всплеск

Пример ситуации: коуч заставляет нас визуализировать желание и переживать эмоции, сопровождающие его исполнение. Но есть одно «но». Трудно попасть из осознанности в эмоциональный всплеск (бессознательный). Хотя иногда работает.

Влечение — психическое состояние смутного и недифференцированного томления. Бессознательное желание — это тоже что-то смутное и непроявленное; внутреннее побуждение, влияющее на наше состояние, поведение и выбор, но неосознанное.

И влечения, и бессознательные желания часто находят реализацию (галлюцинаторную) во снах. Правда, также часто имеют символическую форму, а не реализуются буквально.

Поэтому мы уделяем много внимания снам. Иногда они проводники к нашим желаниям и потребностям.

В этом квадрате много психической энергии, но часто она закрыта для взрослых людей нормами приличия, правилами, ограничениями. Это наша плата за социализацию, что, наверное, не плохо, если не чересчур. Иногда нам так важно быть «хорошими», что мы совсем закрываем истории с социально неодобряемым. Но из этого квадрата часто рождается и сопротивление желанию (не очень осознаваемое).

Мы всегда множественны в своих желаниях. Допустим, я очень хочу машину, хочу водить, чувствовать прекрасный механизм и контролировать его. Но внутри меня может жить противоположная тенденция. Я не смогу позволить себе именно ту прекрасную машину, а более дешёвую я не хочу, и я знаю, что все контролировать с машиной я не смогу, а рисковать я не хочу. Поэтому у меня нет машины.

Или другой пример: мне «пора» замуж / жениться. Это навязанное желание. Они могут быть разными, и связаны с моим представлением о том, что ждут от меня другие.

Мое истинное желание — неосознанное — будет из первого квадрата. И, скорее всего, я еще без пары.

Наверное, вы уже догадались, что все практики — магические и не очень — ведут нас к квадрату 4. Где все в моих силах и осознано, где желания превращаются в цели и планы по их достижению.

Но сначала о квадратах 2 и 3. Когда в заданиях любого курса по исполнению желаний мы пытаемся понять «чего же все-таки я хочу?», мы переводим неосознанное в осознанное в нашей схеме из нижнего в верхний прямоугольник. И первое, самое важное, это понять — чего же вы хотите на самом деле?

Как понять, чего я хочу?

Для этого важно быть в контакте с собой и со своими эмоциями, чувствами, ценностями, желаниями. Быть в своем фокусе внимания. Надо отметить, что это, возможно, самая трудная задача, если у вас не было интересующегося родителя, в чьем фокусе внимания вы были в детстве.

«Мама мне холодно» — «Нет, ты хочешь кушать». Можно мысленно вернуться в детство и вспомнить: чего вы хотели тогда? Чем больше всего по времени вы были заняты в детстве?

Как вы видите себя в детстве? Как вас видели другие? Может, стоит возобновить детские практики (рисование, пение, игру на музыкальных инструментах или актёрскую игру) и внимательно наблюдать за собой. На что вы откликаетесь? В какие игры играли чаще всего? В чем были хороши? Чему больше всего радовались? Вспомните самые ярко окрашенные события детства — с чем они были связаны? Запишите, пожалуйста, ответы на вопросы.

Также поговорим о потребностях, так как они лежат в моменте перехода от бессознательных к осознанным желаниям.

Если коротко, то есть 8 потребностей в отношениях (теория Ричарда Эрскина, последователя Э. Берна).

— Потребность в безопасности (чтобы другой человек не проявил агрессию, не атаковал, не навредил здоровью, не разрушал).

— Потребность в одобрении (чтобы тот, кто умнее, старше, сильнее, «экспертнее» принимал и признавал, не обесценивал).

— Потребность в принятии нашего опыта (чтобы у другого человека был такой же опыт как у нас, и он понимал то, что мы пережили).

— Потребность в значимости (чтобы другой человек не оценивал и признавал значимость мыслей, чувств, желаний, убеждений).

— Потребность в самоопределении (чтобы другой человек не ставил свои требования и границы выше, и можно было самому делать выбор).

— Потребность в инициативе от другого (чтобы другой проявлял интерес и инициативу в отношениях).

— Потребность в проявлении любви (чтобы можно было свободно проявлять свою любовь, и она была значима и принята другим человеком).

— Потребность в воздействии (сказать «нет», протестовать и видеть принятие такого протеста и отказа от другого человека).

Очевидно, что потребности не материальны, но они обретают плоть благодаря конкретным желаниям. Например, вы хотите миллион, чтобы купить себе то, что вам нужно.

Какую потребность можно удовлетворить деньгами? Мне кажется в безопасности, принятии себя другими, в признании. И даже любви!

Тут возникает новый вопрос: какие потребности закрывают мои желания? Чего я хочу на самом деле в результате реализации своего желания? Иногда мы упираемся в одно желание, и потребность остается нереализованной, а это больно. Это существенно осложняет жизнь.

Например, я хочу замуж за мультимиллионера. Что бы что? Как я хочу себя чувствовать в результате? А я хочу чувствовать себя в безопасности. Это та потребность, что стоит за моим желанием.

И если мультимиллионеры кончились, то я так и остаюсь с нереализованной потребностью в безопасности. А есть ли еще какие-то способы реализовать мою потребность в безопасности? Может, это будет шокер и свисток, перцовый баллончик или сигнализация дома, или я займусь единоборствами, найму охрану, или сама стану мультимиллионеркой. Или я пойду на психотерапию и повышу свою толерантность к неопределенности, и приму что жизнь — это риск. Или все это вместе.

Я предлагаю рассмотреть желания ваши с точки зрения потребностей. Разделите лист А4 на 3 столбца. Первый столбец — это желания. Напротив каждого желания поставьте во втором столбце потребность: что стоит за вашим желанием?

Какая потребность встречается чаще всего? Какие потребности преобладают? Какие чувства вы испытываете, упорядочивая желания и потребности?

А в третьем столбце распишите, как и через что еще (кроме желаний, записанных в первом столбце) вы можете реализовать потребность?

Если с желаниями туго, то давайте пойдем от потребностей. Вы наверняка ответили на вопросы про детство. Если нет, то вернитесь и ответьте, рассмотрите свои ответы с точки зрения потребностей.

Выделите 3-4 неудовлетворенных в детстве потребностей и запишите их в первый столбец. Подумаете, через что эти потребности могли бы быть удовлетворены сегодня. И запишите способы во второй столбик. Попробуйте в третьем столбике сформулировать желание или цель.

Теперь попробуем разобраться с тем, от кого зависит исполнение моего желания. Если не зависит от меня — левый прямоугольник из рисунка 1, зависит от меня — правый. Я, например, очень хочу мира. Зависит ли от меня исполнение моего желания? На 100% вряд ли. Но что я могу сделать, чтобы его приблизить? Так я могу двигать свое желание из квадрата 3 в сторону квадрата 4.

Что мешает желаниям сбыться?

Надо отметить, что все желания, связанные с другими людьми, проблематичны к исполнению. Но всегда есть часть, которая зависит от нас. Так мы приходим к любимому квадрату для взрослых. Это «магический» квадрат 4, в котором желания превращаются в цель, а дальше — в план действий.

Все топ-менеджеры и люди бизнеса могут рассказать, что желание — это что-то среднее между хотением и обдуманным решением, выбором. Как мы говорили — это потребность, получившая «тело».

А цель — это образ конечного результата. Цель конкретна, реальна, достижима. Наша истинная цель вдохновляет и дает энергию на реализацию. Если вы этого не чувствуете, это не ваша цель (возможно, из навязанных).

Возьмите свои листочки с потребностями и желаниями. Посмотрите, чего вам не хватает для превращения желаний в цели? Где-то вы столкнётесь с тем, что это навязанные желания и цели. Где-то нет энергии (ресурса), может, надо подумать еще над желаниями и целями, а где-то мешает сопротивление: и хочу, и не хочу.

вы садитесь в свой новенький Porsche;

вышли замуж за мультимиллионера;

едете в путешествие. Давайте исследовать антипод. Когда вы мечтаете, представьте, что все уже случилось:

Как вы себя чувствуете? О чем думаете? Нравится ли вам эта картинка? Какие антиподы есть у вашего желания? Например, вы не умеете водить (да ну его, это так сложно!).

Распишите напротив каждого желания, что не стало целью, и его антиподы. Возможно, это не очевидно и на это понадобится время. Поживите с этим листочком.

Иногда требуется много сил, чтобы осознать сопротивление своему желанию. Часто люди загадывают желания об отношениях, про поиск партнера. Пробуют реализовать потребность в любви, принятии и признании.

Но бывает и так, что в силу нашего опыта отношения с другим конфликтуют с безопасностью. Ибо другой рассматривается как угроза. Кто из нас не сталкивался с разбитым сердцем?

И вот тут разворачивается трагедия: с одной стороны я хочу отношений, а с другой — боюсь, что меня бросят, обидят, предадут. Побеждает ли при этом тот «волк», которого мы кормим?

На самом деле нет. Нужно знать и принимать обоих. Можно, конечно, морить голодом одного из них, но рано или поздно наши части выходят из-под контроля. Жить во внутренней борьбе тяжело.

Важно: как вы выберете взаимодействовать с противоположными тенденциями внутри, так и исполнится желаемое. Как можно загадать желание чтобы учесть и желание, и его антипод? Ну например, принять риски в отношениях, опираться больше на себя.

Как сформулировать желание?

— желание должно быть истинным;

— оно должно быть вашим и о вас;

— сформулированное без отрицания: не о том, чего вы не хотите, а чего хотите;

— чем более конкретно оно сформулировано, тем лучше;

— хорошо бы, чтобы оно было реальным и достижимым, эмоционально заряженным;

— попробуйте его раскрасить прилагательными: как? - весело, легко, радостно;

— пожить в нем несколько дней так, будто оно уже случилось. Все ли вам нравится?

— представьте: если оно никогда не исполнится, как это будет вам?

А теперь о грустном: есть желания из квадрата 3, которые я понимаю и осознаю, но их реализация зависит не от меня. Например, я хочу, чтобы все мои любимые были здоровы.

Или чтобы мой ребенок поступил в университет. Или вернулся блудный любовник. Есть несколько способов как с этим обойтись.

1. Признать свои ограничения: я не все могу контролировать. 2. Распрощаться со своей манией величия. Погрустить об этом. Отпустить. 3. Искать возможности среди ограничений. И я не говорю походе к магической тёте. А о том, что вы могли бы сделать для исполнения своего желания.

Например, из моих желаний выше:

— напоминать любимым о регулярной диспансеризации;

— предложить ребенку помощь в занятиях;

— сказать любовнику, насколько он важен для меня;

— послать эмоциональный всплеск в космос. И надеяться.