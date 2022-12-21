Врач-психиатр: "Надо учиться прислушиваться к себе"

"Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях "успешных людей", а так, как комфортно. Надо учиться прислушиваться к себе. Неправильно заставлять себя ходить в спортзал, если вам не нравятся ощущения, — это просто насилие над собой. В таком случае лучше выбрать прогулки или игровые виды спорта", — объяснила Харькова.