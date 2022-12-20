Как перед Новым годом предупредить снижение работоспособности

Многие россияне перед Новым годом испытывают чувство тревоги, в итоге у них снижается работоспособность. Психолог Кристина Ивкова рассказала, что делать в этой ситуации.

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Эксперт советует контролировать свое состояние. При возникновении стресса нужно понять, чего вы хотите — это поможет восстановить баланс и восполнить недостающие потребности.

Также не лишним, по мнению эксперта, будет записывать мысли, чтобы организовать их. Затем попробуйте посмотреть на проблемы свежим взглядом.

Психолог считает, что стоит делать во время нервных нагрузок массаж ушей и выполнять дыхательные упражнения для успокоения.

«Главным критерием избавления от тяжелых мыслей является навык саморефлексии, то есть умение отслеживать свои мысли и чувства. Для этого можно вести дневник эмоций», — отметила эксперт в интервью LIFE, пишет Радио «Комсомольская правда».