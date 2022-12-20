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2 часа назад

Пять признаков, что пора обратиться к психиатру

РИА "ФедералПресс"

В нынешнем ритме жизни не всегда удается понять, что кому-то из близких или даже вам плохо. Однако подавленное настроение, потеря аппетита и другие признаки могут сигнализировать о том, что стоит посетить врача. Психиатр Марчел Додица в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, на какие моменты стоит обратить внимание.

Пять признаков, что пора обратиться к психиатру
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Изменение в поведении: если проявляется агрессия, тревожность, резкая смена настроения, нарушился сон и аппетит, – так проявляются признаки депрессии», – рассказал врач.

Вторым признаком Марчел Додица назвал галлюцинации и бред. Если вы видите или слышите что-то, чего нет, то стоит сходить к врачу. Третий признак – мысли о том, чтобы закончить жизнь. Они возникают далеко не у всех людей, поэтому при их появлении важно разобраться, из-за чего они появились. Если же были не только мысли, но и попытки, то поход к врачу откладывать не стоит. В больницу вас не отправят, обычно это обходится лишь медикаментозным лечением.

Психиатр раскрыл отличительные признаки деменции

Четвертым поводом названы проблемы со сном. Если сон стал слишком долгим или же, наоборот, прерывистым – это также один из признаков нарушения работы организма. Постоянная тревога, апатия или нервозность также не норма для обычного состояния человека, отмечает врач.

«Если кажется, что ни на что нет сил, все бесполезно и бессмысленно, а на душе необъяснимые неприятные чувства, консультация психиатра не повредит», – резюмировал Додица.

Психология,
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