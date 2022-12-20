Пять признаков, что пора обратиться к психиатру

В нынешнем ритме жизни не всегда удается понять, что кому-то из близких или даже вам плохо. Однако подавленное настроение, потеря аппетита и другие признаки могут сигнализировать о том, что стоит посетить врача. Психиатр Марчел Додица в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, на какие моменты стоит обратить внимание.

Вторым признаком Марчел Додица назвал галлюцинации и бред. Если вы видите или слышите что-то, чего нет, то стоит сходить к врачу. Третий признак – мысли о том, чтобы закончить жизнь. Они возникают далеко не у всех людей, поэтому при их появлении важно разобраться, из-за чего они появились. Если же были не только мысли, но и попытки, то поход к врачу откладывать не стоит. В больницу вас не отправят, обычно это обходится лишь медикаментозным лечением.