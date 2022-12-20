Как справиться с панической атакой: совет психиатра

Симптомы панической атаки всегда одни: паника, дереализация, учащенное сердцебиение и нехватка воздуха. Врач-психиатр Марчел Додица в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, как справиться с этим и что влияет на появление панических атак.

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«Симптомы приступа паники похожи на вегетативный криз: учащенное сердцебиение, пульсация в височных областях, не хватает воздуха», – объяснил врач.

Однако это разные проблемы, утверждает Марчел Додица. Во время панической атаки напрягается не только сердце, но и дыхательная и нервная системы.

Если представить себе панику как сильнейший стресс, то понятно, что при хроническом и регулярном течении такой стресс изнашивает организм. Если у вас есть проблемы с сердцем, к примеру, то паника может ухудшить эти проблемы.

Важно знать о правилах самопомощи. В этом поможет заземление – метод, позволяющий вернуться в «здесь и сейчас». Необходимо найти физическую опору и сосредоточиться на ощущении, что вы опираетесь на предмет. Вернитесь в границы своего тела, пощупайте себя. Также можно съесть что-то очень кислое или горькое, например, лимон или черный кофе. Можно просто принять холодный душ.