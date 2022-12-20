Молодая россиянка сменила фамилию и вышла замуж за отца

«Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правильно исходил из того, что А. и М. являются близкими родственниками по прямой линии — отцом и дочерью, что является безусловным основанием для признания заключенного между ними брака недействительным», — рассказали в Верховном суде.