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1 час назад

Молодая россиянка сменила фамилию и вышла замуж за родного отца

Газета.Ru

В Самарской области местная жительница сменила фамилию и заключила брак с родным отцом. Об этом сообщает Верховный суд России в своем обзоре судебной практики о признании брака недействительным.

Молодая россиянка сменила фамилию и вышла замуж за отца
Фото: PexelsPexels

Согласно данным Самарского областного суда, в 2010 году россиянка 1990 года рождения подала заявление на смену фамилии. Благодаря новой фамилии спустя восемь лет ей удалось заключить брак с родным отцом.

Однако об этом стало известно областному прокурору, который подал иск о признании брака недействительным.

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«Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правильно исходил из того, что А. и М. являются близкими родственниками по прямой линии — отцом и дочерью, что является безусловным основанием для признания заключенного между ними брака недействительным», — рассказали в Верховном суде.

Психология,Верховный суд,
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