Перечислены главные причины одеваться зимой в белое

Зиму хоть и принято называть волшебным временем года из-за красивых заснеженных пейзажей и новогодних украшений, но чаще всего она сопровождается массой неприятных факторов. Это и морозы, и низкое серое небо, и растопленная реагентами слякоть… Как тут не впасть в депрессию! Поэтому, чтобы сохранять позитивный настрой, психологи рекомендуют пополнить свой гардероб белыми вещами, посоветовала психолог Галина Русак.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, ничего так не демонстрирует ощущение значимости и любви к себе, как светлая одежда в холодное время года.

«Такая цветовая гамма говорит о том, что человек заботится о себе и готов тратить время и деньги на кропотливый уход за вещами и частое обновление гардероба. Казалось бы, какая мелочь. Но такой подход оказывает достаточно сильное влияние на самооценку», — объяснила Русак.

Психолог отметила, что люди в белом меньше подвержены депрессии, чувствуют себя уверенно и защищённо. Более того — свою уверенность они распространяют и на окружающих, действуя на них успокаивающе. И опять же, особенно зимой.

Русак подчеркнула, что светлая гамма свойственна именно оптимистам.