Психолог назвала причины отсутствия новогоднего настроения

«Наше настроение — это наши мысли, то, как мы ее воспринимаем и как мы ее для себя описываем, такие чувства мы и испытываем. Мы можем сами управлять своими мыслями, а мысли, в свою очередь, формируют настроение. Нам важно для начала спросить у себя, что для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать: встретиться с друзьями, прочитать увлекательную книгу, посетить интересное мероприятие, купить себе что-то красивое, классное, вкусное. Ставя себе подобные задачи и выполняя их, настроение можно получить великолепное», — з