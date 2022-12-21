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2 часа назад

Психолог назвала причины отсутствия новогоднего настроения

Lenta.ru

Отсутствие желания праздновать Новый год может быть связано как с личностными особенностями человека, так и с проблемами со здоровьем, заявила «Ленте.ру» психолог Наталья Наумова. По ее словам, среди подобных нарушений могут быть эндокринные нарушения.

Психолог назвала причины отсутствия новогоднего настроения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С точки зрения особенностей характера отказываться от празднования Нового года могут и здоровые люди, объяснила Наумова. По ее словам, соответствующее решение иногда принимают самодостаточные люди, которые особым образом воспринимают конкретно этот праздник. Однако в ряде случаев решение не отмечать Новый год вызвано патологическими проявлениями, причем не только психологическими, но и физиологическими, пояснила психолог.

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«Если все хорошо с гормонами, то таким людям лучше понять себя. Они не всегда готовы идти к психологам, и в таком случае мы советуем составить список качеств, которые раздражают их в других людях, и поискать эти качества в себе — именно они и препятствуют получения удовольствия от взаимоотношений с другими людьми», — добавила специалист.

Она подчеркнула, что нежелание праздновать Новый год иногда вызвано и проблемами с социализацией: порой такой человек может терять чувство безопасности даже в компании знакомых.

«Люди, которым комфортно быть без других людей, чувствуют себя в опасности рядом с другими, они чувствуют, что они не могут выстроить спокойные отношения. Компания для них будет будет более раздражающим и нервирующим фактором, нежели сплачивающим и объединяющим»,— рассказала Наумова.

Психолог также дала советы и тем, кто хочет отмечать праздник, однако не ощущает новогоднего настроения. Она объяснила, что для создания атмосферы праздника в первую очередь нужно определиться с тем, что именно человек понимает под этой атмосферой.

«Наше настроение — это наши мысли, то, как мы ее воспринимаем и как мы ее для себя описываем, такие чувства мы и испытываем. Мы можем сами управлять своими мыслями, а мысли, в свою очередь, формируют настроение. Нам важно для начала спросить у себя, что для нас значит новогоднее настроение. Дальше нужно понять, что для этого можно сделать: встретиться с друзьями, прочитать увлекательную книгу, посетить интересное мероприятие, купить себе что-то красивое, классное, вкусное. Ставя себе подобные задачи и выполняя их, настроение можно получить великолепное», — з

Психология,Наталья Наумова,
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