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3 часа назад

На что потратить оставшиеся дни уходящего года

Вечерняя Москва

Для многих из нас декабрь — это время подведения итогов, когда хочется успеть завершить проекты и доделать все дела. Как рационально распределить силы, правильно расставить приоритеты, и что действительно следует сделать в последний месяц года? Своими советами поделилась психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Марина Архипова.

На что потратить оставшиеся дни уходящего года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Получайте удовольствие от того, что делаете

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Для многих активно работающих людей «конец года» и «аврал» — понятия неразделимые. Вы же знаете, то, где вы сейчас находитесь — это ваш выбор. Вспомните, почему вы отдали предпочтение именно этой организации и этой должности? Наверняка, в этом есть свои плюсы. Возможно, вы просто любите свою профессию, или, например, стабильный доход на этой работе позволяет вам двигаться к конкретной цели. Одним словом, перечислите для себя все преимущества, и пусть они станут для вас главным стимулом в успешном преодолении этой предновогодней гонки. И постарайтесь, чтобы это преодоление было радостным. Позитивный настрой помогает в любом деле.

Откажитесь от идеи «объять необъятное»

Когда вы перевернете последний лист календаря, жизнь продолжится. Поэтому не следует выжимать себя как лимон до последней капли, лишь бы успеть сделать все до 31 декабря. Оцените объективно, какие дела не терпят отлагательств, а какие можно перенести на следующий месяц и приступить к ним после новогодних каникул с новыми силами. Расставьте свои дела по порядку по степени срочности и важности, а затем определите, какие их них сделать в оставшиеся дни года, а какие — временно отложить.

Уделяйте время себе

Иногда в предновогоднем аврале человек забывает про собственные интересы и желания, не имеющие отношения к работе. И начинает задавать себе резонный вопрос, ради чего он столько работает. Поэтому, даже когда вы завалены делами и проектами, каждый день устраивайте себе хотя бы один сюрприз, который не потребует много времени. Такие маленькие радости напоминают нам, что жизнь прекрасна и помогают предупредить эмоциональное выгорание.

Цените сегодняшний день

Вчерашний день уже прошел, а завтрашний еще не наступил. Поэтому самый важный день — это тот, который вы проживаете сейчас, в эти минуты. Поэтому не откладывайте на потом, до следующей недели или до будущего года то, что кажется важным лично для вас. Вы живете сегодня, и оно уже наступило.

Создавайте свое настроение

В каком настроении вы находитесь в это мгновение? Если в позитивном, вы все делаете правильно. А если наоборот, то знайте, что это можно изменить. Вы еще помните, что скоро Новый год? Выкроите немного времени и спланируйте, как украсить квартиру, какие подарки подарить близким, что приготовить к новогоднему столу, как провести новогодние каникулы… Именно так создается праздничное настроение. А еще продолжайте общаться с людьми и участвовать в событиях, которые заряжают вас позитивом. И тогда новогоднюю ночь вы встретите не уставшим от всего человеком с потухшими глазами и единственным желанием выспаться, а на эмоциональном подъеме с верой в себя и в собственный успех.

Психология,
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