Ученые объяснили, почему людей привлекают "плохиши"

Каким бы эгоистичным, властолюбивым или жадным ни был человек, например в фильмах, многих людей все равно привлекает его темная сторона. Недавнее исследование показало, что и взрослые, и дети часто говорят о том, что злодеи не так плохи внутри, чем о том, что герои не так хороши внутри.

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Другими словами, люди считают, что существует несоответствие между внешним поведением злодея и его внутренним, истинным "я", и это несоответствие больше для злодеев, чем для героев, говорит Валери Умшейд, ведущий автор исследования. Отчасти, потому что люди подозревают, что некоторые злодеи могут искупить свою вину, и “хотят” им помочь.

Умшейд и его коллеги провели три исследования с участием 434 детей (в возрасте 4-12 лет) и 277 взрослых, чтобы определить, как люди воспринимают антисоциальные поступки, совершенные злодеями.

Первое исследование показало, что дети воспринимают действия и эмоции злодеев в подавляющем большинстве случаев как негативные. Это говорит о том, что тенденция детей оценивать людей как хороших не мешает им оценивать крайние формы злодейства.