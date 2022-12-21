Психологи выяснили, какие люди боятся стать счастливыми

Психологи из Университета Кэймен в Южной Корее установили, что счастья боятся люди с несчастливым детством, перфекционисты, одиночки и склонные к вере в черную магию и карму личности. Исследование было опубликовано в журнале Motivation and Emotion.

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Некоторые люди считают, что переживание счастливых эмоций может привести к плохим последствиям, из-за этого они испытывают страх перед счастьем и не пытаются его достигнуть. Ученые решили выяснить, какие люди наиболее склонны к такому восприятию счастья.

В исследовании принял участие 871 человек из разных стран. Все они заполнили онлайн-анкету, которая содержала вопросы о привычках респондентов и их отношении к счастью.

"Боязнь счастья была сильнее среди молодежи, одиноких и перфекционистов. Также оно чаще встречалось у людей, веривших в коллективное счастье, в черную магию или карму, а также у переживших несчастливое детство", - отметили ученые.

По словам психологов, вера в карму и черную магию предполагает, что некоторые люди считают сверхъестественные силы ответственными за негативные последствия счастья.

Люди с перфекционистскими наклонностями могут быть чрезмерно сосредоточены на избегании неудач, что заставляет их подавлять свои позитивные чувства и даже рассматривать счастье как препятствие на пути к своим целям.