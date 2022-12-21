Психологи выяснили, какие люди боятся стать счастливыми

Психологи из Университета Кэймен в Южной Корее установили, что счастья боятся люди с несчастливым детством, перфекционисты, одиночки и склонные к вере в черную магию и карму личности. Исследование было опубликовано в журнале Motivation and Emotion.
Некоторые люди считают, что переживание счастливых эмоций может привести к плохим последствиям, из-за этого они испытывают страх перед счастьем и не пытаются его достигнуть. Ученые решили выяснить, какие люди наиболее склонны к такому восприятию счастья.
В исследовании принял участие 871 человек из разных стран. Все они заполнили онлайн-анкету, которая содержала вопросы о привычках респондентов и их отношении к счастью.
"Боязнь счастья была сильнее среди молодежи, одиноких и перфекционистов. Также оно чаще встречалось у людей, веривших в коллективное счастье, в черную магию или карму, а также у переживших несчастливое детство", - отметили ученые.
По словам психологов, вера в карму и черную магию предполагает, что некоторые люди считают сверхъестественные силы ответственными за негативные последствия счастья.
Люди с перфекционистскими наклонностями могут быть чрезмерно сосредоточены на избегании неудач, что заставляет их подавлять свои позитивные чувства и даже рассматривать счастье как препятствие на пути к своим целям.
Вера в коллективное представление о счастье (например, идеи о том, что человек не может быть счастлив, если его или ее семья или друзья не счастливы) может привести к тому, что люди будут принижать проявления собственного счастья в угоду других.