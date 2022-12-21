«Крадем» лайфхаки самых притягательных женщин планеты.
Француженки вызывают особенный трепет в сознании мужчин по всему миру — и действительно, у этих женщин есть, чему поучиться. К примеру, как повысить самооценку и не зависеть от чужого мнения. Мы решили выяснить, как это у них получается, возможно, эти методы пригодятся и вам.
Пока пластическая хирургия не покидает головы наших женщин, француженки с ранней юности учатся принимать в себе все. Речь не идет о серьезных дефектах во внешности. Ради идеального носа при наличии своего вполне обычного француженка никогда не ляжет под нож. То же самое касается личных качеств — француженка не будет себя «ломать», чтобы соответствовать ожиданиям мужчин. К слову, сильный пол это серьезно напрягает, ведь когда на женщину невозможно надавить, указывая на ее слабые стороны, она становится совершенно независимой, а потому ее страшно потерять. Возьмите на заметку.
Трудно представить более приятное чувство, чем то, когда другой человек говорит вам, насколько сильно вы его вдохновляете на новые свершения. Во французской культуре есть место наслаждениям и вниманию к личности, чего нам порой не хватает. Постарайтесь отметить моменты в своем поведении, которые больше всего впечатляют окружающих, усильте эффект и вы и не заметите, как за вами пойдут люди, мечтающие научиться быть такой же, как вы. Чувство, что вы меняете чью-то жизнь невероятно повышает собственную значимость в ваших собственных глазах.
Француженки умеют ценить простые вещи. При этом они неравнодушны ко всему красивому. Они могут запросто купить понравившийся букет, чтобы поставить его в вазу у окна. Наши женщины считают покупку цветов самостоятельно дурным тоном. Даже простое чаепитие во французском доме превращается в элегантную церемонию — вам подадут напиток в красивых и необычных чашках, а также не обделят сладостями в симпатичной пиале. Конечно, скупать все, что приводит вас в восторг, не стоит, однако и полностью отказываться от маленьких радостей вредно для эмоционального состояния.