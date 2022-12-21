Шесть способов избавиться от ощущения одиночества в праздники

У многих ощущение одиночества в Рождество только усиливается. Пустота внутри может возникнуть из-за того, что на праздники школы, офисы, некоторые магазины закрываются. Если вы планируете провести праздничные дни одни, то есть несколько способов, которые уменьшат чувство одиночества.
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Важно помнить, что Рождество у всех проходит по-разному. К тому же многие люди в это время работают, а некоторые студенты не могут вернуться домой к семье.
Научные исследования демонстрируют, что в Рождество самочувствие может ухудшиться даже у людей, которые окружены близкими. Среди причин такого явления - финансовые проблемы и напряжённость в семье.
В праздники может возникнуть желание полистать соцсети, чтобы узнать, как проводят время другие. Однако при проведении большого количества времени в социальных сетях может ещё больше ухудшиться настроение и усилиться чувство одиночества.
Если вы переживаете, что будете проводить Рождество в одиночестве, то воспользуйтесь следующими советами.
- Общайтесь с другими. Можете даже присоединиться к определённой группе людей. Например, к бегунам, если вы любите спорт. Исследования показывают, что ощущение себя частью группы, с которой вы разделяете цель и идентичность, может поднять настроение.
- Попробуйте себя в волонтёрстве. Окажите помощь благотворительным организациям, приютам.
- Найдите время для благодарности. Подумайте, за что вы могли бы быть благодарны. Научно доказано, что подобная практика уменьшает чувство одиночества и даже признаки депрессии.
- Почитайте или послушайте книги, до которых не доходили руки. Известно, что чтение улучшает настроение.
- Не забывайте о физических упражнениях. Даже самые простые упражнения могут быть полезны для психического и физического здоровья.
- Помните о собственных ритуалах, связанных с Рождеством. Это поможет улучшить ваше эмоциональное состояние и избавиться от чувства одиночества.