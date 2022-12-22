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1 час назад

Эмпаты – кто они? Признаки, виды и особенности характера

Мира Маркина

Когда о человеке говорят, что он эмпат – что означает это слово? Чем такие люди отличаются от других? Попробуем в этом разобраться.

Эмпаты – кто они? Признаки, виды и особенности характера
Фото: UnsplashUnsplash

Кто такие эмпаты и чем они отличаются от высокочувствительных людей

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Интерес к эмпатии зародился в начале XX века благодаря Зигмунду Фрейду. Хотя само понятие появилось в работе одного из его предшественников, немецкого философа Роберта Фишера (речь идет об «Оптическом чувстве формы»,1873). Психолог из США перевел термин Фишера «einfühlung» с немецкого на английский как «empathy». В русском языке закрепилась калька с английского – «эмпатия».

Сначала эмпатией называли сопереживание другому человеку, чьи чувства и эмоции эмпатом воспринимаются как собственные. И в целом это верное определение. Однако эмпатия, как выяснилось значительно позже, распространяется не только на эмоциональную сферу.

Эмпаты не только сопереживают, они в принципе разбираются в чувствах окружающих лучше всех, даже если чувства не выражены ярко. Главное отличие от высокочувствительных людей заключается в том, что последние остро реагируют на внешние изменения. А эмпат погружается с головой в чувства других, порой забывая о собственном психоэмоциональном состоянии. Эта особенность отличает его и от просто сочувствующих людей, которые испытывают жалость, сострадание.

Может ли любой стать эмпатом? Сложно сказать. Ученые из Лондонского Университета Голдмана провели в 2013 году исследование и выяснили, что к эмпатам можно отнести менее двух процентов населения Земли. Вероятно, причиной тому особенность их мозга. Зеркальные нейроны, отвечающие за проявления любви и сострадания, у эмпатов чувствительнее, а лимбическая система – активнее. Также у этих людей более развитая нервная система.

Развитие эмпатии зависит от окружения в детстве. К такому выводу пришел американский психолог Карл Роджерс. По мнению эксперта, сопереживающие родители, навыки осознания эмоций и управления ими (привитые в детстве), возможность обсуждать чувства играют большую роль в том, как в будущем человек сможет распознавать чужие эмоции.

Unsplash.com

Как понять, что человек является эмпатом

Быть эмпатом не только сложно, но и здорово. Как правило, такие люди могут легко сплотить команду, умеют качественно поддерживать в трудной ситуации (без «огуречной» поддержки вроде «держись молодцом»), ставить себя на место другого человека. И хотя эмпаты склонны к интроверсии, они неплохо работают в группе, «заряжаются» от коллег.

Но есть у эмпатии и обратная сторона. Часто такие люди находят себя в состоянии отсутствия ресурса. Эмпаты склонны к рефлексии, самокопанию, но при этом глухи к себе, управлению своими чувствами и эмоциями. Им сложно отстаивать собственные границы. Они как губка впитывают негативную энергию, и именно поэтому нередко чувствуют себя «выжатыми как лимон». Эмоциональный фон эмпатов легко меняется благодаря окружающим – и далеко не всегда в лучшую сторону. Это особенно заметно в общественных местах.

Чтобы понять, являетесь ли вы или кто-либо из вашего окружения эмпатом, можно ответить на несколько вопросов.

  1. Вы понимаете боль, эмоции и чувства других людей, даже если сами никогда их испытывали?
  2. Мимикрируете движения собеседника?
  3. «Заражаетесь» эмоциями окружающих вас людей?
  4. Умеете распознавать эмоции по изменению выражения лица?
  5. Легко соглашаетесь на что-то новое, если видите позитивный эффект на другом человеке?
  6. Стремитесь помогать людям?
  7. Не склонны проявлять агрессию?
  8. Любите побыть наедине с собой, чтобы восстановить силы?
  9. Время, проведенное в толпе, эмоционально истощает вас?
  10. Нетерпимы к насилию и проявлениям нарциссизма?
  11. Переживание эмоций других людей отражается в теле?

Какой может быть эмпатия

Научный журналист и автор книги «Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман вслед за психологом Полом Экманом определил четыре вида эмпатии.

Когнитивная «сверхчувствительность»

Эта способность напрямую связана с пониманием не только чувств, но и образа мышления человека. Причем мысли собеседника интересуют когнитивного эмпата больше, чем эмоции – к ним он может быть вовсе равнодушен. К сожалению, поэтому свою суперспособность так человек может использовать не ради помощи другому, а для причинения ему вреда.

Аффективная эмпатия

Наиболее распространенный вид эмпатии, подразумевающий искреннее вовлечение в чувства и эмоции другого человека, «отзеркаливание» их благодаря нейронам мозга. Такие эмпаты «подключаются» к внутреннему миру собеседника. И эта суперспособность помогает строить карьеру и отношения. Но и минусы, о которых мы писали выше, у этом виду эмпатии свойственны.

Эмпатия сострадания

Она отличается тем, что эмпат не только может вчувствоваться в человека, но и старается ему помочь конкретными действиями.

«Темная» эмпатия

Носителей этого вида эмпатии часто называют «энергетическими вампирами». Дело в том, что они не просто распознают и понимают чувства, эмоции окружающих. Такие эмпаты используют свои знания для всевозможных манипуляций. Вы распознаете их по следующим маркерам:

  • эти люди легко внушают чувство вины,
  • без проблем манипулируют другими,
  • проявляют пассивную агрессию,
  • имеют в характере нарциссические черты (чувство превосходства, тщеславие).
Психология,Пол Экман,Роберт Фишер,Зигмунд Фрейд,
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