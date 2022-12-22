Эмпаты – кто они? Признаки, виды и особенности характера

Когда о человеке говорят, что он эмпат – что означает это слово? Чем такие люди отличаются от других? Попробуем в этом разобраться.

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Кто такие эмпаты и чем они отличаются от высокочувствительных людей

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Интерес к эмпатии зародился в начале XX века благодаря Зигмунду Фрейду. Хотя само понятие появилось в работе одного из его предшественников, немецкого философа Роберта Фишера (речь идет об «Оптическом чувстве формы»,1873). Психолог из США перевел термин Фишера «einfühlung» с немецкого на английский как «empathy». В русском языке закрепилась калька с английского – «эмпатия».

Сначала эмпатией называли сопереживание другому человеку, чьи чувства и эмоции эмпатом воспринимаются как собственные. И в целом это верное определение. Однако эмпатия, как выяснилось значительно позже, распространяется не только на эмоциональную сферу.

Эмпаты не только сопереживают, они в принципе разбираются в чувствах окружающих лучше всех, даже если чувства не выражены ярко. Главное отличие от высокочувствительных людей заключается в том, что последние остро реагируют на внешние изменения. А эмпат погружается с головой в чувства других, порой забывая о собственном психоэмоциональном состоянии. Эта особенность отличает его и от просто сочувствующих людей, которые испытывают жалость, сострадание.

Может ли любой стать эмпатом? Сложно сказать. Ученые из Лондонского Университета Голдмана провели в 2013 году исследование и выяснили, что к эмпатам можно отнести менее двух процентов населения Земли. Вероятно, причиной тому особенность их мозга. Зеркальные нейроны, отвечающие за проявления любви и сострадания, у эмпатов чувствительнее, а лимбическая система – активнее. Также у этих людей более развитая нервная система.

Развитие эмпатии зависит от окружения в детстве. К такому выводу пришел американский психолог Карл Роджерс. По мнению эксперта, сопереживающие родители, навыки осознания эмоций и управления ими (привитые в детстве), возможность обсуждать чувства играют большую роль в том, как в будущем человек сможет распознавать чужие эмоции.

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Как понять, что человек является эмпатом

Быть эмпатом не только сложно, но и здорово. Как правило, такие люди могут легко сплотить команду, умеют качественно поддерживать в трудной ситуации (без «огуречной» поддержки вроде «держись молодцом»), ставить себя на место другого человека. И хотя эмпаты склонны к интроверсии, они неплохо работают в группе, «заряжаются» от коллег.

Но есть у эмпатии и обратная сторона. Часто такие люди находят себя в состоянии отсутствия ресурса. Эмпаты склонны к рефлексии, самокопанию, но при этом глухи к себе, управлению своими чувствами и эмоциями. Им сложно отстаивать собственные границы. Они как губка впитывают негативную энергию, и именно поэтому нередко чувствуют себя «выжатыми как лимон». Эмоциональный фон эмпатов легко меняется благодаря окружающим – и далеко не всегда в лучшую сторону. Это особенно заметно в общественных местах.

Чтобы понять, являетесь ли вы или кто-либо из вашего окружения эмпатом, можно ответить на несколько вопросов.

Вы понимаете боль, эмоции и чувства других людей, даже если сами никогда их испытывали? Мимикрируете движения собеседника? «Заражаетесь» эмоциями окружающих вас людей? Умеете распознавать эмоции по изменению выражения лица? Легко соглашаетесь на что-то новое, если видите позитивный эффект на другом человеке? Стремитесь помогать людям? Не склонны проявлять агрессию? Любите побыть наедине с собой, чтобы восстановить силы? Время, проведенное в толпе, эмоционально истощает вас? Нетерпимы к насилию и проявлениям нарциссизма? Переживание эмоций других людей отражается в теле?

Какой может быть эмпатия

Научный журналист и автор книги «Эмоциональный интеллект» Дэниел Гоулман вслед за психологом Полом Экманом определил четыре вида эмпатии.

Когнитивная «сверхчувствительность»

Эта способность напрямую связана с пониманием не только чувств, но и образа мышления человека. Причем мысли собеседника интересуют когнитивного эмпата больше, чем эмоции – к ним он может быть вовсе равнодушен. К сожалению, поэтому свою суперспособность так человек может использовать не ради помощи другому, а для причинения ему вреда.

Аффективная эмпатия

Наиболее распространенный вид эмпатии, подразумевающий искреннее вовлечение в чувства и эмоции другого человека, «отзеркаливание» их благодаря нейронам мозга. Такие эмпаты «подключаются» к внутреннему миру собеседника. И эта суперспособность помогает строить карьеру и отношения. Но и минусы, о которых мы писали выше, у этом виду эмпатии свойственны.

Эмпатия сострадания

Она отличается тем, что эмпат не только может вчувствоваться в человека, но и старается ему помочь конкретными действиями.

«Темная» эмпатия

Носителей этого вида эмпатии часто называют «энергетическими вампирами». Дело в том, что они не просто распознают и понимают чувства, эмоции окружающих. Такие эмпаты используют свои знания для всевозможных манипуляций. Вы распознаете их по следующим маркерам: