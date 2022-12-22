Как быть более продуктивным на работе: советы психолога

После новогодних праздников вернуться к работе может быть непросто. Тем не менее это отличный момент для того, чтобы изменить свой подход к рабочим делам и стать продуктивнее.

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Дебра Лернер из Медицинского факультета Университета Тафтса дала несколько рекомендаций по поводу того, как улучшить качество своей работы в новом году.

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Постарайтесь найти способы определить или изменить старые привычки. Это позволит работать более эффективно.

Кроме того, если вы находитесь на работе в стрессе или просто трудитесь непродуктивно, то постарайтесь внести некоторые позитивные изменения в рабочие привычки. Также важно понять, что само по себе изменение - это процесс.

Определите проблему, возникающую в работе, а затем проведите мозговой штурм и сохраните хорошие идеи, которые у вас появятся. Также Лернер советует в течение дня записывать от руки или в виде голосовых сообщений заметки о том, где конкретно вы сталкиваетесь с препятствиями на работе.

Не забудьте о преобразовании рабочего пространства. Если вам тяжело концентрироваться на работе, то подумайте о белом шуме или о наушниках с шумоподавлением. Либо устраивайте небольшие перерывы, чтобы отвлечься и потом быстрее переключиться на работу.

Если вы заметили, что тяжело идёт большой проект, то может помочь его разбивка на мелкие части. Кроме того, вы можете пройти дополнительное обучение.

Если вы сталкиваетесь с потерей мотивации, интереса, низким уровнем энергии либо разочарованием, то подумайте о небольшой прогулке на свежем воздухе или о перекусе.

Для того чтобы было проще сосредоточиться на делах, можно устанавливать таймер на определённое время. Если вы любите листать соцсети - скачайте приложения, которые их будут блокировать.

По возможности общайтесь с коллегами. Постарайтесь включиться в рабочую культуру. При этом помните, что общение не всегда должно быть сосредоточено на конкретной рабочей задаче: иногда помогут почувствовать себя лучше и неформальные разговоры.