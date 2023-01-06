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40 минут назад

Как обойти уловки в супермаркете: 4 покупательских секрета

Мира Маркина

Каждая из нас хотя бы раз бывала в этой ситуации: приходишь в магазин с целью купить несколько продуктов, а уходишь с двумя полными пакетами. Что обиднее всего, многие из внезапных покупок очень быстро портятся и вскоре отправляются в мусорное ведро.

Как обойти уловки в супермаркете: 4 покупательских секрета
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, существует несколько способов, позволяющих совершать покупки в супермаркете рационально. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Поешьте перед походом в магазин

По данным исследований, голодные люди покупают больше, даже если идут не на продуктовый шоппинг, а за одеждой. Если перед походом в магазин вы не успели поесть, отведите 15 минут на небольшой перекус. После этого вы будете подходить к покупкам с холодной головой, а не в порыве голода.

Составляйте список покупок

Список значительно сэкономит ваше время и бюджет. Видя манящие, но ненужные товары, вам не придется раздумывать о покупке, если вы пообещаете себе строго следовать списку.

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Установите лимит

Если вы регулярно оставляете крупные суммы в супермаркетах, при этом покупая много ненужных продуктов, поставьте себе ограничение. Например, потратить не больше тысячи рублей. Еще один способ сэкономить – планировать бюджет заранее и выделять конкретную сумму на продукты в месяц.

Возьмите шоппер

Габариты продуктовой тележки заставляют нас складывать в нее все больше и больше товаров. Приходите в магазин со своим шоппером и складывайте продукты туда. После того, как сумка наполнится, не пытайтесь удержать дополнительные продукты в руках. И помните, что такой способ подойдет, только если вы не закупаетесь продуктами на месяц вперед.

Психология,
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