Как обойти уловки в супермаркете: 4 покупательских секрета

Каждая из нас хотя бы раз бывала в этой ситуации: приходишь в магазин с целью купить несколько продуктов, а уходишь с двумя полными пакетами. Что обиднее всего, многие из внезапных покупок очень быстро портятся и вскоре отправляются в мусорное ведро.

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К счастью, существует несколько способов, позволяющих совершать покупки в супермаркете рационально. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Поешьте перед походом в магазин

По данным исследований, голодные люди покупают больше, даже если идут не на продуктовый шоппинг, а за одеждой. Если перед походом в магазин вы не успели поесть, отведите 15 минут на небольшой перекус. После этого вы будете подходить к покупкам с холодной головой, а не в порыве голода.

Составляйте список покупок

Список значительно сэкономит ваше время и бюджет. Видя манящие, но ненужные товары, вам не придется раздумывать о покупке, если вы пообещаете себе строго следовать списку.

Установите лимит

Если вы регулярно оставляете крупные суммы в супермаркетах, при этом покупая много ненужных продуктов, поставьте себе ограничение. Например, потратить не больше тысячи рублей. Еще один способ сэкономить – планировать бюджет заранее и выделять конкретную сумму на продукты в месяц.

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