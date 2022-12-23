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20 минут назад

Названы способы мирно встретить Новый год в компании бывшего партнера

Lenta.ru

Помогающие при разводе эксперты рассказали, как комфортно и мирно встретить Новый год в компании бывшего партнера и насладиться праздниками, несмотря ни на что. Они назвали действенные способы в материале для Metro.

Как мирно встретить Новый год в компании бывшего партнера
Фото: Лента.руЛента.ру

Гарри Гейтс и Сэм Вудхэм основали компанию The Divorce Surgery, цель которой — помочь парам развестись быстро, справедливо и по возможности без конфликтов. Их памятка со способами мирно провести праздники в компании бывшего партнера предназначена для пар, у которых есть общая компания или дети.

В первую очередь Гейтс и Вудхэм рекомендуют составить четкий план на праздники и следовать ему. Они убеждены, что это поможет избежать неловкости и станет опорой в непростой ситуации. Тем, у кого есть дети, специалисты советуют решить вопрос с подарками: будут ли они отдельными от каждого родителя или общими.

«Многие разлученные пары отмечают, что после расставания Рождество становится более веселым. Дело в том, что напряжение, которое было в отношениях перед их окончанием, проходит и это положительно влияет на атмосферу в семье», — объяснил Гейтс. Он добавил, что расставание и развод — всегда начало чего-то нового и интересного.

Специалисты призвали бывших партнеров быть внимательными и бережными к себе и к чувствам другого. Тем, кому сложно справиться самостоятельно, они рекомендовали обратиться к психологу и попросить поддержки и друзей и родных.

Ранее эксперт по отношениям Мишель Вайнер-Дэвис заявила, что любовь уходит из-за обид и разочарований. По ее словам, отношения подобны растениям — им нужна подпитка.

Психология,
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