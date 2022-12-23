Как перестать бояться быть красивой: советы лайф-коуча

Не скрывайте в себе женщину!

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Как ни странно, многие женщины страшно боятся проявить свою женственность. Нам часто внушают, что женщина, в первую очередь, должна «брать» умом и смекалкой, при этом женское начало забивается в угол и достать его оттуда многие женщины не могут долгие годы. Как же перестать угнетать свою красоту и не бояться продемонстрировать себя миру? Мы подслушали советы психологов и спешим поделиться с вами.

Ищите поддержку со стороны

Наше окружение влияет на нас больше, чем мы можем себе представить. Очень важно окружить себя теми, кто способен поддержать вас и не удержаться от негатива, который наши друзья и знакомые часто выливают на нас. Чем больше вы получаете поддержки со стороны, тем больше вы укрепляете свою уверенность и сами не заметите, как вам захочется больше внимания, и вы его действительно заслуживаете.

Не стойте на месте

Если вы хотите чувствовать свою привлекательность, важно быть в постоянном движении, в том числе и получать все новые знания. К примеру, пройти курс по мейкапу или же освоить самомассаж. Не бойтесь вкладываться в себя, ведь это самая эффективная и правильная инвестиция. Подумайте, как бы вы хотели выглядеть и какое впечатление производить на окружающих, особенно на мужчин, возможно, для этого вам необходимо позаниматься с тренером в ближайшем фитнес-центре или же «освежить» образ с помощью стилиста. Ваше стремление стать лучшей версией себя должно превратиться в привычку.

Не стремитесь нравиться всем