Как перестать бояться быть красивой: советы лайф-коуча

Не скрывайте в себе женщину!
Как ни странно, многие женщины страшно боятся проявить свою женственность. Нам часто внушают, что женщина, в первую очередь, должна «брать» умом и смекалкой, при этом женское начало забивается в угол и достать его оттуда многие женщины не могут долгие годы. Как же перестать угнетать свою красоту и не бояться продемонстрировать себя миру? Мы подслушали советы психологов и спешим поделиться с вами.
Наше окружение влияет на нас больше, чем мы можем себе представить. Очень важно окружить себя теми, кто способен поддержать вас и не удержаться от негатива, который наши друзья и знакомые часто выливают на нас. Чем больше вы получаете поддержки со стороны, тем больше вы укрепляете свою уверенность и сами не заметите, как вам захочется больше внимания, и вы его действительно заслуживаете.
Если вы хотите чувствовать свою привлекательность, важно быть в постоянном движении, в том числе и получать все новые знания. К примеру, пройти курс по мейкапу или же освоить самомассаж. Не бойтесь вкладываться в себя, ведь это самая эффективная и правильная инвестиция. Подумайте, как бы вы хотели выглядеть и какое впечатление производить на окружающих, особенно на мужчин, возможно, для этого вам необходимо позаниматься с тренером в ближайшем фитнес-центре или же «освежить» образ с помощью стилиста. Ваше стремление стать лучшей версией себя должно превратиться в привычку.
Даже признанные красотки киноэкрана могут не нравиться определенным людям, но, как вы понимаете, злые языки не останавливают этих женщин. Так почему они должны останавливать вас? Вы не можете нравиться всем, с этим нельзя ничего сделать и это совершенно не повод расстраиваться. Делайте то, что нравится вам и что восхищает других в вас, в любом случае ваши люди всегда будут рядом с вами, а это самое главное.