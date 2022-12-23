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33 минуты назад

Как перестать бояться быть красивой: советы лайф-коуча

WomanHit.ru

Не скрывайте в себе женщину!

Как перестать бояться быть красивой: советы лайф-коуча
Фото: WomanHitWomanHit

Как ни странно, многие женщины страшно боятся проявить свою женственность. Нам часто внушают, что женщина, в первую очередь, должна «брать» умом и смекалкой, при этом женское начало забивается в угол и достать его оттуда многие женщины не могут долгие годы. Как же перестать угнетать свою красоту и не бояться продемонстрировать себя миру? Мы подслушали советы психологов и спешим поделиться с вами.

Ищите поддержку со стороны

Наше окружение влияет на нас больше, чем мы можем себе представить. Очень важно окружить себя теми, кто способен поддержать вас и не удержаться от негатива, который наши друзья и знакомые часто выливают на нас. Чем больше вы получаете поддержки со стороны, тем больше вы укрепляете свою уверенность и сами не заметите, как вам захочется больше внимания, и вы его действительно заслуживаете.

Не стойте на месте

Если вы хотите чувствовать свою привлекательность, важно быть в постоянном движении, в том числе и получать все новые знания. К примеру, пройти курс по мейкапу или же освоить самомассаж. Не бойтесь вкладываться в себя, ведь это самая эффективная и правильная инвестиция. Подумайте, как бы вы хотели выглядеть и какое впечатление производить на окружающих, особенно на мужчин, возможно, для этого вам необходимо позаниматься с тренером в ближайшем фитнес-центре или же «освежить» образ с помощью стилиста. Ваше стремление стать лучшей версией себя должно превратиться в привычку.

Не стремитесь нравиться всем

Даже признанные красотки киноэкрана могут не нравиться определенным людям, но, как вы понимаете, злые языки не останавливают этих женщин. Так почему они должны останавливать вас? Вы не можете нравиться всем, с этим нельзя ничего сделать и это совершенно не повод расстраиваться. Делайте то, что нравится вам и что восхищает других в вас, в любом случае ваши люди всегда будут рядом с вами, а это самое главное.

Психология,
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