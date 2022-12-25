Россиянам перечислили полезные привычки, которые стоит завести в 2023-м

В Новый год принято вступать, загадывая желания, а иногда и давая, прежде всего самому себе, обещания измениться. Разумеется, в лучшую сторону.

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Для кого-то такие корректировки носят технический характер вроде перестановок мебели в комнате, ну а некоторые и правда решаются в новом году завести по-настоящему полезные привычки. На что обратить внимание, подсказала терапевт Ирина Красикова.

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Плохое нужно оставить в уходящем году. Вредные привычки — то, что лучше не брать с собой в новую жизнь, какой бы она для вас ни была. Курение, алкоголь, пристрастие к жирной еде из фастфуда, — чем от большего количества удастся отказаться, тем полезнее и проще окажется эта самая новая жизнь.

Ещё терапевт советует пить обычную чистую воду. Такая привычка поможет улучшать пищеварение, выводить из организма токсины и усваиваться полезным веществам, поступающим с пищей. Полезно выпивать стакан воды натощак, а за день должны набегать те самые полтора-два литра. Ну и да, чай и кофе — это не вода.

Третий совет — питаться правильно. Вроде банально, но вполне актуально. Особенно с учётом какого-то количества дополнительных килограммов, которые наедаются сверх нормы за долгие праздники. Сразу садиться на жёсткую диету, чтобы стремительно отыграть всё набранное, тоже идея не из лучших. Это стресс для организма, а от стрессов польза невелика. Лучше просто уменьшить размер порций и количество потребляемой жирной, жареной и копчёной пищи.

Приобщившись к здоровому питанию и насытив рацион достаточным количеством овощей и фруктов, можно подписаться на кулинарный канал, чтобы, например, оставаться в курсе новых рецептов, которые помогут не заскучать от правильного питания и, быть может, даже найти единомышленников.

Ну а если одолевает усталость, раздражение, или, не дай бог, болезни, есть оптимальный вариант, который стоит взять на вооружение для применения в любой непонятной ситуации. Надо просто лечь спать. Полноценный сон позволяет зарядиться энергией, вывести токсины, освободиться от стресса и нормализовать все процессы в организме.