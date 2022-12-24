5 признаков, что вас используют

Много отдаете, а взамен получаете одни претензии и списки новых хотелок? Возможно, пора заканчивать с такой благотворительностью и посылать всех попрошаек в деревню Неудачино (Новосибирская область).

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Вы часто уступаете

«Это называется компромисс», — возразите вы. Но в таком случае партнер тоже идет вам навстречу. Если это не так, то хватит обманывать себя — хорошим это не закончится.

Вы боитесь о чем-то просить

Проще не связываться с этим человеком и сделать все самой. Зачем вам лишние разборки?

Вы постоянно чувствуете свою вину

Вы стараетесь идти навстречу человеку, но он всегда находит к чему придраться. Вам приходится меняться, признавать свои ошибки и заниматься прочим самокопанием.

У вас есть «помощники», которые учат уму-разуму

Ведь вы не знаете, как правильно общаться, готовить или убираться, а эти заботливые люди вам помогают. Как? Стоят рядом и контролируют. А вы просто не умеете воспринимать критику в свой адрес.

Вам некогда заниматься собой