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1 час назад

5 признаков, что вас используют

Super.ru

Много отдаете, а взамен получаете одни претензии и списки новых хотелок? Возможно, пора заканчивать с такой благотворительностью и посылать всех попрошаек в деревню Неудачино (Новосибирская область).

5 признаков, что вас используют
Фото: Super.ruSuper.ru

Вы часто уступаете

«Это называется компромисс», — возразите вы. Но в таком случае партнер тоже идет вам навстречу. Если это не так, то хватит обманывать себя — хорошим это не закончится.

Вы боитесь о чем-то просить

Проще не связываться с этим человеком и сделать все самой. Зачем вам лишние разборки?

Вы постоянно чувствуете свою вину

Вы стараетесь идти навстречу человеку, но он всегда находит к чему придраться. Вам приходится меняться, признавать свои ошибки и заниматься прочим самокопанием.

У вас есть «помощники», которые учат уму-разуму

Ведь вы не знаете, как правильно общаться, готовить или убираться, а эти заботливые люди вам помогают. Как? Стоят рядом и контролируют. А вы просто не умеете воспринимать критику в свой адрес.

Вам некогда заниматься собой

Ведь рядом есть человек, которому сейчас труднее, чем вам. Так что бросайте все дела — надо звать Чипа с Дейлом и других спасателей, которые помогут этому бедолаге. Смотрите, как он кричит и матерится, это потому, что ему сейчас очень плохо.

Психология,
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