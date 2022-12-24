5 признаков, что вас используют

Много отдаете, а взамен получаете одни претензии и списки новых хотелок? Возможно, пора заканчивать с такой благотворительностью и посылать всех попрошаек в деревню Неудачино (Новосибирская область).
«Это называется компромисс», — возразите вы. Но в таком случае партнер тоже идет вам навстречу. Если это не так, то хватит обманывать себя — хорошим это не закончится.
Проще не связываться с этим человеком и сделать все самой. Зачем вам лишние разборки?
Вы стараетесь идти навстречу человеку, но он всегда находит к чему придраться. Вам приходится меняться, признавать свои ошибки и заниматься прочим самокопанием.
Ведь вы не знаете, как правильно общаться, готовить или убираться, а эти заботливые люди вам помогают. Как? Стоят рядом и контролируют. А вы просто не умеете воспринимать критику в свой адрес.
Ведь рядом есть человек, которому сейчас труднее, чем вам. Так что бросайте все дела — надо звать Чипа с Дейлом и других спасателей, которые помогут этому бедолаге. Смотрите, как он кричит и матерится, это потому, что ему сейчас очень плохо.