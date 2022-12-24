Мальчики чаще девочек чувствуют себя счастливыми

Гендерное равенство может способствовать повышению субъективного ощущения благополучия мальчиков, но не девочек, выяснили ученые из Австралийского католического университета. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

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Одним из основных компонентов психического здоровья является субъективное благополучие. Субъективное благополучие обычно определяется как сочетание удовлетворенности жизнью, наличия положительных и отсутствия отрицательных эмоций. Грубо говоря, высокий уровень субъективного благополучия человека говорит о том, что он счастлив.

Ученые проанализировали данные опроса 900 тыс. подростков об удовлетворенности их жизнью. Результаты показали, что мальчики в среднем более удовлетворены своей жизнью, чем девочки, и что они реже испытывают негативные эмоции. Причем уровень различия в удовлетворенности жизнью между мальчиками и девочками был больше в странах с более высоким уровнем гендерного равенства.