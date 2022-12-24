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7 минут назад

Психологи установили, что мальчики чаще девочек чувствуют себя счастливыми

Газета.Ru

Гендерное равенство может способствовать повышению субъективного ощущения благополучия мальчиков, но не девочек, выяснили ученые из Австралийского католического университета. Исследование было опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Мальчики чаще девочек чувствуют себя счастливыми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одним из основных компонентов психического здоровья является субъективное благополучие. Субъективное благополучие обычно определяется как сочетание удовлетворенности жизнью, наличия положительных и отсутствия отрицательных эмоций. Грубо говоря, высокий уровень субъективного благополучия человека говорит о том, что он счастлив.

Ученые проанализировали данные опроса 900 тыс. подростков об удовлетворенности их жизнью. Результаты показали, что мальчики в среднем более удовлетворены своей жизнью, чем девочки, и что они реже испытывают негативные эмоции. Причем уровень различия в удовлетворенности жизнью между мальчиками и девочками был больше в странах с более высоким уровнем гендерного равенства.

В будущем команда планирует провести похожее исследование, но с более репрезентативной выборкой, которая включала бы взрослых людей.

Психология,
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