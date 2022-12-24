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2 часа назад

Чем отличается мозг людей с депрессией

Ferra.ru

Оказалось, что у них снижена активность нескольких областей мозга, которые обрабатывают вознаграждение во время выполнения задачи.

Чем отличается мозг людей с депрессией
Фото: Ferra.ruFerra.ru

24 участника исследования прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ), во время которой выполнили четыре набора когнитивных заданий, включавших денежное вознаграждение.

Результаты показали, что в группе людей с депрессией активация вентральной части полосатого тела мозга была снижена как во время ожидания вознаграждения, так и во время его получения. В целом, оказалось, что депрессивное расстройство характеризуется изменениями в цепях вознаграждения. А механизм вознаграждения играет важную роль в том, получает ли человек удовольствие от чего-то.

Психология,
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