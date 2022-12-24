Чем отличается мозг людей с депрессией

Результаты показали, что в группе людей с депрессией активация вентральной части полосатого тела мозга была снижена как во время ожидания вознаграждения, так и во время его получения. В целом, оказалось, что депрессивное расстройство характеризуется изменениями в цепях вознаграждения. А механизм вознаграждения играет важную роль в том, получает ли человек удовольствие от чего-то.