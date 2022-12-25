Психолог назвала привычку, которая лишает счастья

Вот есть у человека семья, друзья, деньги, работа, хобби — а всё равно ходит вечно с печальной миной. Вы наверняка сами встречали таких. Чего ему не хватает?
На самом деле многие люди не могут почувствовать себя по-настоящему счастливыми не потому, что у них всё плохо. Просто они привыкли заниматься бесконечным самокопанием и самоуничижением. По словам психолога Луизы Истоминой, эта привычка часто появляется ещё в детстве.
В способности разбираться в себе нет ничего плохого. Наоборот, мы и сами считаем адекватными только тех, кто умеет здраво смотреть на свои поступки и эмоции как бы со стороны. Но если дело дошло до вечных придирок к себе, считайте, что вы перешли красную линию. Как отметила Истомина, часто ругающие себя люди становятся очень чувствительными и к чужим замечаниям. Любой укор или просто отказ превращается в трагедию.
Также «самокопатели» постоянно сравнивают себя с с окружающими, им часто неловко в коллективе. Какими именно чертами недоволен человек не играет никакой роли, подчеркнула психолог. Это может быть что угодно — странные сексуальные желания, застенчивость проблемы с внешностью и т.д. Режим внутреннего критика часто рождается ещё в детстве, отметила Истомина.
Если родители или школьные учителя ругали за какую-то ошибку, человеку уже во взрослом возрасте продолжает критиковать самого себя, как бы замещая их. Я сам такой. Что мне делать? Один из способов побороть своего внутреннего критика — просто поговорить с ним. По словам психолога, вы можете представить его как реального человечка, даже нарисовать его и дать ему имя. Это поможет отделить этого критика от своей личности. Поинтересуйтесь у него, почему он считает вас некрасивым, агрессивным, порочным и т.д. А самое главное, для чего все время это повторяет?
Скорее всего, он скажет, что просто хочет помочь вам «стать лучшей версией себя». Тогда скажите ему честно, что вы чувствуете, когда слышите все эти характеристики в своей адрес. И задайте себе вопрос: хотя бы раз такие комментарии от внутреннего критика помогли вам почувствовать себя лучше или счастливей? Частенько люди упрекают самих себя за потраченные деньги. А ведь с помощью шопинга можно получить дозу эндорфина — гормона хорошего настроения. О том, как перестать винить себя за покупки, мы рассказывали здесь .