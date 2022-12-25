Психолог назвала привычку, которая лишает счастья

Вот есть у человека семья, друзья, деньги, работа, хобби — а всё равно ходит вечно с печальной миной. Вы наверняка сами встречали таких. Чего ему не хватает?

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На самом деле многие люди не могут почувствовать себя по-настоящему счастливыми не потому, что у них всё плохо. Просто они привыкли заниматься бесконечным самокопанием и самоуничижением. По словам психолога Луизы Истоминой, эта привычка часто появляется ещё в детстве.

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В способности разбираться в себе нет ничего плохого. Наоборот, мы и сами считаем адекватными только тех, кто умеет здраво смотреть на свои поступки и эмоции как бы со стороны. Но если дело дошло до вечных придирок к себе, считайте, что вы перешли красную линию. Как отметила Истомина, часто ругающие себя люди становятся очень чувствительными и к чужим замечаниям. Любой укор или просто отказ превращается в трагедию.

Также «самокопатели» постоянно сравнивают себя с с окружающими, им часто неловко в коллективе. Какими именно чертами недоволен человек не играет никакой роли, подчеркнула психолог. Это может быть что угодно — странные сексуальные желания, застенчивость проблемы с внешностью и т.д. Режим внутреннего критика часто рождается ещё в детстве, отметила Истомина.

Если родители или школьные учителя ругали за какую-то ошибку, человеку уже во взрослом возрасте продолжает критиковать самого себя, как бы замещая их. Я сам такой. Что мне делать? Один из способов побороть своего внутреннего критика — просто поговорить с ним. По словам психолога, вы можете представить его как реального человечка, даже нарисовать его и дать ему имя. Это поможет отделить этого критика от своей личности. Поинтересуйтесь у него, почему он считает вас некрасивым, агрессивным, порочным и т.д. А самое главное, для чего все время это повторяет?