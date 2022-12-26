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1 час назад

Названы способы принять одиночество на праздниках

Lenta.ru

Эксперты в области коммуникаций и психологии обратились к людям, которые встретят праздники в одиночестве, и назвали способы насладиться временем наедине с собой. Своими рекомендациями они поделились в материале для The New York Times.

Названы способы принять одиночество на праздниках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист по межличностным коммуникациям и автор книги «Лекарство от одиночества» Кори Флойд предупредил, что чувство одиночества может возникать не только в уединении, но и рядом с другими людьми. Профессор психологии Джулианна Холт-Лунстад добавила, что каждый человек время от времени чувствует себя одиноким, потому что одиночество обусловлено биологически — это своего рода внутренний тревожный звонок, который мотивирует нас удовлетворять базовую потребность в эмоциональной близости.

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Если чувство одиночества давит, специалисты предлагают принять свои ощущения и разрешить себе прожить их. Они рекомендуют сделать что-то для других и найти тех, кому нужна помощь. Например, можно стать волонтером в благотворительной организации или поддержать кого-то из близких людей.

По мнению Холт-Лунстад, еще один способ облегчить чувство одиночества — заняться творчеством. Профессор призывает не ограничивать себя и попробовать разные виды самовыражения: от макияжа до танцев. Флойд же предлагает поработать с ожиданиями от праздника и представлениями о нем. Он объяснил, что нередко на людей давит картинка идеального Нового года, которую они могли наблюдать в фильмах, и поэтому они не могут наслаждаться настоящим.

Для того чтобы научиться ценить то, что есть, Флойд рекомендует обращать внимание на хорошее. Например, не концентрироваться на тех, кто не поздравил с праздниками, а поблагодарить тех, кто уделил человеку внимание.

«Можно даже выписать, за что вы благодарны и сказать "Спасибо" своим друзьям и близким. Дайте людям понять, как много они для вас значат», — призвала Холт-Лунстад.

В заключение специалисты предложили использовать одиночество для реализации давних планов.

«Прогуляйтесь при лунном свете. Погрузитесь в книгу. Испеките свой любимый десерт и сразу же съешьте его. Превратите переживание одиночества в нечто позитивное», — перечислил способы наслаждаться праздниками Флойд.

Психология,
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