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1 час назад

Психолог назвала основные причины появления апатии и способы борьбы с ней

Мослента

Основные причины возникновения ощущение апатии и способы борьбы с ней назвала в разговоре с «Мослентой» психолог Клиники доктора Исаева Ольга Радзюк. По ее словам, проблема может крыться как в физических заболеваниях, так и психологических проблемах.

Названы основные причины появления апатии и способы борьбы с ней
Фото: МослентаМослента

«Апатия — это состояние безразличия, отсутствия сил и мотивации. Человек может утратить интерес к вещам, которые раньше казались ему очень важными и интересными», — пояснила специалист.

По ее словам, апатия может быть симптомом неврологических, онкологических, эндокринных заболеваний, а также различных психических расстройств, таких как депрессия или шизофрения. Причиной появления апатии может стать истощение нервной системы, сильный или длительный стресс, эмоциональное выгорание.

«Лечение необходимо начинать с обследования, прежде всего необходимо исключить медицинские причины: пойти на консультацию к неврологу, психиатру, психологу, терапевту. Если причина апатии кроется в каком-либо заболевании, то ее можно побороть при его лечении, параллельно проходя психотерапию со специалистом», — продолжила Радзюк.

Если причинами апатии стали стресс и выгорание, то тогда можно совмещать фармакотерапию (антидепрессанты) и психотерапию. Лекарства можно принимать исключительно по назначению врача, предупредила эксперт.

Психология,
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