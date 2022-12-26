4 способа быстро успокоиться, если у вас вспыльчивый характер

Что делать, если негатив накрывает с головой

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Вспыльчивый характер приносит немало неприятностей. Страдает как профессиональная деятельность, так и личная жизнь. Мы посоветовались с психологами и готовы рассказать, как обуздать эмоции, которые хлещут через край.

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Определите, что вызывает такую негативную реакцию

Ждать и надеяться на то, что в очередной раз обсуждение больной темы не обернется скандалом, бессмысленно. Вы наверняка уже успели определить, какие моменты вызывают максимально бурную реакцию с вашей стороны. Если речь идет о вашем коллективе на работе, есть смысл поговорить с коллегами и честно сказать, что подобные вопросы вы бы не хотели затрагивать, естественно, если речь не идет о профессиональных моментах. Чем больше вы изучаете природу собственного раздражения, тем проще вам избегать ситуаций-триггеров и тем проще вам наладить общение с окружающими, которые могут не понимать причину вашего поведения и агрессировать в ответ.

Подберите пару физических упражнений

Ничто так не помогает бороться со стрессом, как физическая активность. Если пойти в фитнес-центр не представляется возможным, подберите пару простых упражнений, которые вы сможете выполнять прямо в офисе или в гостях. Намного проще, если скандал застиг вас дома — здесь вы можете просто встать в планку или же активно поприседать. Для офисного расслабления можно приобрести обычный эспандер, с помощью которого вы можете быстро снять напряжение, сжимая его в руке и считая про себя.

Отправляйтесь на прогулку

Иногда невозможно находиться в одном помещении с человеком, который вызывает жесткий негатив. В этом случае стоит выйти подышать воздухом. Идеально — прогуляться без сопровождения. Просто пройдитесь по парку или любимой улице, не заходя в магазины и торговые центры, ваша цель — прочистить голову и снять напряжение активностью. Большое скопление людей будет лишь дополнительным раздражителем.

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