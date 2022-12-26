Почему женщины отправляют свои откровенные фотографии

Учёные узнали, что женщины отправляют нюдсы, так как думают, что от них этого ждут. Вероятно, это не всегда искреннее желание самой женщины.
Вероятно, это не всегда искреннее желание самой женщины.
Исследователи из Университета Небраски в Линкольне провели опрос.
«Женщины часто отправляют мужчинам сексуализированные изображения, но их мотивы неясны», — пояснили учёные.
Поэтому они обратились к 207 студенткам колледжей из США в возрасте от 19 до 27 лет, которые хотя бы раз в жизни отправляли кому-то откровенное фото.
Наиболее распространённым мотивом — его выбрали 35,3% участниц — было «восприятие обмена откровенными фотографиями как нормы в отношениях». Иными словами, большинство девушек отправляет нюдсы своим партнёрам, так как считают, что так делать нужно. Следующими наиболее распространёнными мотивами были «потому что он попросил» (20,8%), «находимся в разлуке» (17,4%) и «самоутверждаюсь» (14%).
Некоторые женщины также использовали нюдсы, чтобы почувствовать свою власть над мужчиной, а другие, потому что хотели так удержать партнёра.