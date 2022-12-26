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2 часа назад

Терапевт Асанов дал советы, как не стать жертвой постновогодней депрессии

Слово и Дело

Как пережить праздники и не впасть в постновогоднюю депрессию, рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

Врач дал советы, как не стать жертвой постновогодней депрессии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Не нужно готовиться к Новому году с фанатизмом. Соблюдая это правило, легко избежать депрессии после праздников, отметил Тимур Асанов в интервью NEWS.ru. Чтобы избавиться от лишних хлопот, не стоит придирчиво подходить к вопросу уборки. Ведь после ухода гостей беспорядок только увеличится, считает Асанов.

«Важно понимать, что новогодний праздник совсем не должен быть идеальным», — добавил врач.

По возможности все предпраздничные хлопоты стоит равномерно распределить между свободными днями перед Новым годом, чтобы не делать все в последний момент. Это облегчит физическое и моральное состояние человека.

Психология,
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