Врач дал советы, как не стать жертвой постновогодней депрессии

Как пережить праздники и не впасть в постновогоднюю депрессию, рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.
Не нужно готовиться к Новому году с фанатизмом. Соблюдая это правило, легко избежать депрессии после праздников, отметил Тимур Асанов в интервью NEWS.ru. Чтобы избавиться от лишних хлопот, не стоит придирчиво подходить к вопросу уборки. Ведь после ухода гостей беспорядок только увеличится, считает Асанов.
«Важно понимать, что новогодний праздник совсем не должен быть идеальным», — добавил врач.
По возможности все предпраздничные хлопоты стоит равномерно распределить между свободными днями перед Новым годом, чтобы не делать все в последний момент. Это облегчит физическое и моральное состояние человека.