Врач дал советы, как не стать жертвой постновогодней депрессии

Не нужно готовиться к Новому году с фанатизмом. Соблюдая это правило, легко избежать депрессии после праздников, отметил Тимур Асанов в интервью NEWS.ru. Чтобы избавиться от лишних хлопот, не стоит придирчиво подходить к вопросу уборки. Ведь после ухода гостей беспорядок только увеличится, считает Асанов.