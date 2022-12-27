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1 час назад

Психологи установили, что женщины умеют "читать мысли по глазам"

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Университета Бар-Илан в Израиле установили, что женщины более чутки к чужим чувствам, чем мужчины. Им легче судить об эмоциях других людей и ставить себя на их место. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Психологи: женщины умеют "читать мысли по глазам"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие более 300 тыс. человек из 57 стран. Всем участникам показали по 36 изображений глаз. Всем испытуемым было предложено выбрать одну из четырех эмоций, которую испытывает человек на изображении. Команда обнаружила, что женщины лучше мужчин справлялись с задачей.

"Наши результаты являются одними из первых доказательств того, что женщины в среднем более эмпатичны, чем мужчины. Они буквально могут читать мысли по глазам. Причем это характерно для всех стран. Это говорит о том, что слабый пол обладает более развитой эмпатией и способностью поставить себя на место другого человека", – отметили ученые.

Исследователи также обнаружили снижение эмпатии у женщин после 50 лет, что может быть связано с гормональными изменениями.

Эмпатия мужчин, судя по результатам теста, начинает снижаться после 58 лет. Специалисты предположили, что такая разница в понимании чужих эмоций может быть обусловлена биологическими и социальными факторами.

В будущем ученые надеются провести еще одно исследование, чтобы более точно установить причины.

Психология,
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