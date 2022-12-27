4 признака, что вы пока не готовы к отношениям

Как понять, что новый роман станет для вас разрушительным.

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Построение отношений — всегда большая работа, к которой не каждый готов. Часто только зарождающиеся отношения разрушаются из-за нашего внутреннего состояния, которое мы не успели проработать должным образом. Как же понять, что для новой влюбленности пока не пришло время? Мы собрали основные моменты, которые не стоит игнорировать.

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Вам нужно спасение от проблем

Когда вы чувствуете, что вы погружаетесь в пучину проблем в любой из жизненных сфер, искать человека, который бы пришел и решил все ваши проблемы, — утопия. Такой подход легко может прибить к вашим берегам абьюзера, с которым ваша жизнь превратится в еще больший кошмар. Только мы сами можем вытащить себя из любого «болота», на отрицательные эмоции внутри вас вы просто не можете привлечь психологически здорового человека. Обдумайте этот момент.

Вам хочется спасти человека

Никогда не начинайте отношения с целью помочь человеку. Конечно, бросать хорошего знакомого и тем более друга в трудной ситуации нельзя, однако вступать в особые отношения лишь с той целью, чтобы привести человека в чувства, также не нужно. В паре не может быть дисбаланса, когда один из партнеров играет роль спасателя, а второй принимает помощь и не испытывает похожих чувств. Подобный подход может затянуть вас в тяжелые токсичные отношения, которые нанесут большой вред вашей психике.

Вы все еще надеетесь вернуть бывшего

Начинать новые отношения, пока вы не отпустили прошлые — самая большая ошибка, которую очень часто совершают женщины. Многие уверены, что новая влюбленность поможет пережить расставание и забыть человека. Однако есть проблема — если вы не можете избавиться от мыслей о прошлом и все еще теплите надежду на восстановление в паре, подумайте, насколько вашему новому партнеру будет неприятно быть в качестве «пластыря» ваших душевных переживаний. Проработайте свое состояние и уже после этого смело бросайтесь в новые отношения с головой.

Вы никак не можете полюбить себя