Что не так с привычкой жаловаться в соцсетях

Социальные сети перестали быть только картинкой идеальной жизни. Сегодня в тренде делиться с подписчиками не только историями успешного успеха, но и эмоциональными переживаниями. Однако эта новая искренность не всегда идёт на пользу, особенно людям с неокрепшей психикой.
Почему жаловаться в соцсетях — так себе идея и что за этим скрывается, объяснил бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.
Зачастую за эмоциональными постами прячется желание пишущего получить сочувствие. Для этого даже придумали специальный термин — сэдфишинг. Всё потому, что истории о чём-то хорошем чаще всего воспринимают ровно, а вот какие-то проблемы или любовные драмы вызывают у посторонних неподдельный интерес.
Яркий пример — звёзды, которые внезапно решают поведать какую-то душераздирающую историю или тайну о себе, пояснил психолог. Такими откровениями они зарабатывают новых подписчиков.
Вслед за именитыми блогерами тактику переняли и обычные пользователи, которые начали делиться своими переживаниями на публику.
Он не всегда достигает цели. Вместо сочувствия можете отхватить чужой злости. Это только усугубит состояние печали, которое уже есть, предупредил эксперт. Особенно опасно такое поведение для детей и подростков. Ведь помимо того, что их чувства могут не разделить, есть и другая опасность. Можно нарваться на того, кто захочет через ложное сочувствие втереться в доверие к ребёнку, чтобы в дальнейшем совершить насилие или шантажировать. Так что родителям важно следить за активностью своего чада в интернете.
Ещё одна опасность в том, что в таком потоке чужих слёз можно не заметить настоящий крик души. Поскольку граница между искренностью и желанием привлечь внимание размыта, иногда грустным постом можно нарваться на обвинения в манипуляции.
Точно стоит насторожиться, если полный боли текст в социальных сетях опубликовал человек, который раньше никогда такого не делал. Чаще всего это правда сигнал, что пишущему нужна поддержка. Если вы сомневаетесь в искренности автора поста, не спешите хейтить его в комментариях, лучше спросите в личных сообщениях, что случилось.
К сэдфишингу более склонны люди с тревожным типом привязанности, пояснил Самбурский «Газете.ru». Часто у них нет дефицита заботы от окружения, но они через манипуляцию хотят завести больше социальных контактов. Это говорит о том, что человеку нужно обратиться за психологической помощью.