Что не так с привычкой жаловаться в соцсетях

Социальные сети перестали быть только картинкой идеальной жизни. Сегодня в тренде делиться с подписчиками не только историями успешного успеха, но и эмоциональными переживаниями. Однако эта новая искренность не всегда идёт на пользу, особенно людям с неокрепшей психикой.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Почему жаловаться в соцсетях — так себе идея и что за этим скрывается, объяснил бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.

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Зачастую за эмоциональными постами прячется желание пишущего получить сочувствие. Для этого даже придумали специальный термин — сэдфишинг. Всё потому, что истории о чём-то хорошем чаще всего воспринимают ровно, а вот какие-то проблемы или любовные драмы вызывают у посторонних неподдельный интерес.

Яркий пример — звёзды, которые внезапно решают поведать какую-то душераздирающую историю или тайну о себе, пояснил психолог. Такими откровениями они зарабатывают новых подписчиков.

Вслед за именитыми блогерами тактику переняли и обычные пользователи, которые начали делиться своими переживаниями на публику.

В чём подвох сэдфишинга?

Он не всегда достигает цели. Вместо сочувствия можете отхватить чужой злости. Это только усугубит состояние печали, которое уже есть, предупредил эксперт. Особенно опасно такое поведение для детей и подростков. Ведь помимо того, что их чувства могут не разделить, есть и другая опасность. Можно нарваться на того, кто захочет через ложное сочувствие втереться в доверие к ребёнку, чтобы в дальнейшем совершить насилие или шантажировать. Так что родителям важно следить за активностью своего чада в интернете.

Ещё одна опасность в том, что в таком потоке чужих слёз можно не заметить настоящий крик души. Поскольку граница между искренностью и желанием привлечь внимание размыта, иногда грустным постом можно нарваться на обвинения в манипуляции.

Точно стоит насторожиться, если полный боли текст в социальных сетях опубликовал человек, который раньше никогда такого не делал. Чаще всего это правда сигнал, что пишущему нужна поддержка. Если вы сомневаетесь в искренности автора поста, не спешите хейтить его в комментариях, лучше спросите в личных сообщениях, что случилось.