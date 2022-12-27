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1 час назад

Как совершать разумные покупки во время крупных распродаж

runews24.ru

Специалисты отметили, что большие скидки всегда заставляют людей терять рассудок.

Как совершать разумные покупки во время крупных распродаж
Фото: runews24.rurunews24.ru

Однако стоит охладить пыл, чтобы не остаться банкротом. Стилисты ELLE отметили, что во время новогодних распродаж стоит ответственно подойти к покупкам.

Сначала нужно определить, сколько вы готовы потратить денег. Это позволит не выйти из бюджета и не купить то, что не нужно.

Далее нужно составить список того, что хочется приобрести. Стоит решить, какие вещи по-настоящему вам требуются, а без каких вы можете обойтись.

Также нужно задать себе проверочный вопрос о том, действительно ли «мне идёт такая вещь или я решила купить её из-за трендов?».

Перед покупкой лучше всего посмотреть один и тот же товар у разных ритейлеров, чтобы сравнить цены и купить более выгодно.

Если вы покупаете в интернете, то вещи обязательно нужно мерить, чтобы понять, как она смотрится на вас. То же самое и в магазинах, не ленитесь сходить лишний раз в примерочную.

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