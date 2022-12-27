Как совершать разумные покупки во время крупных распродаж

Специалисты отметили, что большие скидки всегда заставляют людей терять рассудок.

Однако стоит охладить пыл, чтобы не остаться банкротом. Стилисты ELLE отметили, что во время новогодних распродаж стоит ответственно подойти к покупкам.

Сначала нужно определить, сколько вы готовы потратить денег. Это позволит не выйти из бюджета и не купить то, что не нужно.

Далее нужно составить список того, что хочется приобрести. Стоит решить, какие вещи по-настоящему вам требуются, а без каких вы можете обойтись.

Также нужно задать себе проверочный вопрос о том, действительно ли «мне идёт такая вещь или я решила купить её из-за трендов?».

Перед покупкой лучше всего посмотреть один и тот же товар у разных ритейлеров, чтобы сравнить цены и купить более выгодно.