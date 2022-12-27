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44 минуты назад

Психолог раскрыла главные причины послеродовой депрессии

Москва24

Гештальт-терапевт и психолог Марина Ионычева рассказала о факторах, которые могут привести к развитию послеродовой депрессии. Ее слова передает "Газета.ру".

Психолог раскрыла главные причины послеродовой депрессии
Фото: М24М24

По словам эксперта, причиной развития расстройства у новоиспеченной матери могут стать диета и изнуряющие занятия спортом. Ионычева отмечает, что после рождения ребенка женщине следует думать о своем здоровье, а не поддаваться общественному влиянию.

"Если молодая мама, следуя примеру публичных людей, попытается делать все и сразу, повышается риск развития послеродовой депрессии. Если не добирать нужное количество калорий в течение дня, организм отреагирует снижением активности, повышением раздражительности, усталостью и апатией", – отмечает специалист.

Ранее психолог Елена Комолова назвала опасные симптомы послеродовой депрессии. По ее словам, на начальной стадии развития расстройства молодая мать чувствует апатию, никчемность, вину и тревогу.

В такой период могут появляться мысли о суициде. При подобных симптомах женщине необходимо пройти консультацию психотерапевта и медикаментозное лечение.

Психология,
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