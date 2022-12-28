4 «звоночка», что мужчина может быть скрытым психопатом

Такой человек может быстро разрушить вашу психику.

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Даже если вы считаете, что знаете своего мужчину даже лучше, чем себя, есть вероятность, что человек неприятно удивит. Нередко под маской учтивого и заботливого партнера скрывается опасный тип, с которым не стоит не просто жить, но даже общаться. Мы выяснили у психолога, какое поведение выдаст настоящего психопата.

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Ему не знакомо сопереживание

Одно из главных отличительных качеств психопата — у него отсутствует эмпатия. Самые неприятные вещи, которые вызывают у вас отвращение, психопаты воспринимают нормально, искренне не понимая, почему вы так переживаете. Даже сообщения о смерти или тяжелых заболеваниях кого-то из близких не трогают такого человека. Вспомните, не замечали ли вы подобное поведение за своим новым знакомым?

Ему нужен адреналин

Адреналиновые «маньяки» часто оказываются людьми, которые превращают нашу жизнь в кошмар. Без этого гормона человек не чувствует себя полноценно живым, а потому постоянно ищет ситуацию, которая подарит ему бесценное возбуждение. Проблема в том, что вторую половинку могут не устраивать метода получения этого «счастья»: вы не переносите высоту или глубину? С таким партнером вам придется либо перебороть свои страхи, либо получить психологическую травму. Но хуже всего, если мужчина пытается получить дозу адреналина через принуждение вас к жесткому сексу или через физическое насилие.

Его настроение меняется быстрее, чем погода

Опасный тип личности часто проявляется в том, что романтичное поведение резко сменяется полным равнодушием. Таким образом человек подсаживает вас на эмоциональные качели. Бурная ссора может смениться нежнейшими признаниями в любви, но уже на следующий день вы слышите жутчайшие оскорбления в свой адрес. Знакомо? Возможно, ваш мужчина не тот, кто вам нужен.

Он не выносит критику