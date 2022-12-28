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3 часа назад

Эксперт по отношениям дала совет женщинам после домогательств на вечеринке

Lenta.ru

Эксперт по отношениям Элли Тешер дала совет женщинам, которых домогаются посторонние мужчины. По мнению специалистки, им следует говорить о приставаниях мужьям, пишет издание Toronto Star.

Эксперт дала совет женщинам после домогательств на вечеринке
Фото: Лента.руЛента.ру

Тешер рассказала, что к ней обратилась женщина, подвергшаяся домогательствам на вечеринке. В разгар вечера незнакомый мужчина загнал ее в угол и сказал, что хочет узнать ее поближе. Он заявил, что знаком с ее бывшим мужем и, в отличие от него, мог бы удовлетворить такую женщину, как она. Ей с трудом удалось отделаться от незнакомца, после чего она и ее муж ушли с вечеринки.

Эксперт по отношениям поспешила успокоить женщину. Она пояснила, что домогавшийся ее мужчина врал. Скорее всего, он ничего не знает о прошлом своей жертвы и лишь пытался подогреть интерес к себе громкими фразами. «Расскажите обо всем мужу, ведь вы не сделали ничего постыдного. Поделитесь с ним своими переживаниями», — посоветовала Тешер.

Ранее психолог Светлана Бондаренко назвала способы отстоять себя при домогательствах. Она посоветовала резко отойти в сторону, пресечь действия громко словами и попросить помощи у рядом стоящих людей.

Психология,
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