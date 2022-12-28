Эксперт дала совет женщинам после домогательств на вечеринке

Эксперт по отношениям Элли Тешер дала совет женщинам, которых домогаются посторонние мужчины. По мнению специалистки, им следует говорить о приставаниях мужьям, пишет издание Toronto Star.

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Тешер рассказала, что к ней обратилась женщина, подвергшаяся домогательствам на вечеринке. В разгар вечера незнакомый мужчина загнал ее в угол и сказал, что хочет узнать ее поближе. Он заявил, что знаком с ее бывшим мужем и, в отличие от него, мог бы удовлетворить такую женщину, как она. Ей с трудом удалось отделаться от незнакомца, после чего она и ее муж ушли с вечеринки.

Эксперт по отношениям поспешила успокоить женщину. Она пояснила, что домогавшийся ее мужчина врал. Скорее всего, он ничего не знает о прошлом своей жертвы и лишь пытался подогреть интерес к себе громкими фразами. «Расскажите обо всем мужу, ведь вы не сделали ничего постыдного. Поделитесь с ним своими переживаниями», — посоветовала Тешер.